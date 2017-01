Verdacht auf Vogelgrippe: Zwei tote Schwäne am Trierer Moselradweg

Symbolfoto Foto: Annemarie Martini

(Trier) Am Moselradweg bei Zewen wurden am Freitag kurz nacheinander zwei tote Schwäne gefunden. Es besteht der Verdachtt, dass die Tiere an der Vogelgrippe verendet sind.