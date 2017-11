Verdi: H&M macht Filiale in Trier Ende 2018 dicht

Verdi-Gewerkschaftssektretär Alex Sauer hat volksfreund.de soeben informiert, dass die H&M-Filiale am Trierer Hauptmarkt Ende 2018 schließt. Tendenziell werde das Geschäft wegen anstehender Rückbauarbeiten früher geschlossen.



Er selbst habe auf Anweisung der Geschäftsführung der Filiale am Mittwoch eine Besprechung verlassen müssen. Zu dieser Besprechung, die derzeit noch laufe, habe die Geschäftsführung eingeladen, um die Mitarbeiter von der Schließung in Kenntnis zu setzen. Im Gespräch mit volksfreund.de erklärt Sauer: „Das ist kein sozialpartnerschaftliches Verhalten von H&M. So eine Botschaft kurz vor dem Weihnachtsgeschäft an die Belegschaft zu geben, ist fatal.“



Zuletzt hatte H&M noch angekündigt, über 2019 hinaus in Trier bleiben zu wollen. Details wurden wegen laufender Verhandlungen mit dem Vermieter des prestigeträchtigen Gebäudes am Trierer Hauptmarkt nicht genannt. Bei dem Vermieter handelt es sich um die Nikolaus-Koch-Stiftung.