Verfolgungsfahrt durch Trierer Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Der Fahrer eines Mercedes-Benz, Typ E 190, hatte gegen 2 Uhr in der Nacht die Anhaltesignale einer Polizeistreife der Polizei Trier missachtet. Bei der anschließenden Verfolgung durch das Trierer Stadtgebiet befuhr der flüchtende Fahrzeugführer in riskanter Fahrweise, teilweise entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, die Maarstraße, Peter-Friedhofen-Straße, Lindenstraße, Bruchhausenstraße, Stockplatz, Simeonstraße (Fußgängerzone), Christophstraße, Roonstraße und Bismarckstraße. Erst in der Göbenstraße konnte das Auto gestoppt werden, wobei beide Fahrzeuginsassen zu Fuß die Flucht ergreifen. Der Fahrer konnte nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Die Ermittlungen ergaben, dass dieser nicht im Besitz eines Führerscheins ist und vermutlich unter Drogeneinfluss stand.

Zeugen des Vorfalles, eventuell Geschädigte oder Personen die durch die Fahrweise gefährdet wurden (insbesondere in der Fußgängerzone) werden gebeten, sich bei der Polizei Trier, Telefon 0651/97793200, zu melden.