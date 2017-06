Verkohltes Essen löst Feuerwehreinsatz in der Luxemburger Straße in Trier aus

Foto: Roland Morgen

(Trier) Ein auf dem Herd vergessener Topf hat am Donnerstagnachmittag einen Einsatz der Feuerwehr in der Luxemburger Straße in Trier ausgelöst. Rund 20 Feuerwehrleute rückten gegen 16 Uhr aus, weil Nachbarn wegen Qualms aus einem Wohnungsfensters und eines laut schrillenden Rauchmelders die Einsatzkräfte alarmierten.