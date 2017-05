Vermisst: 83-Jähriger in Trier gesucht - Feuerwehr und Hundestaffeln im Einsatz (Update: Personenbeschreibung)

Neben der Polizeiinspektion Trier suchen auch die Berufsfeuerwehr Trier, die Löschzüge Trier-Olewig, Stadtmitte und Kürenz sowie die Hundestaffeln Zerf und Wittlich unter anderem in der Innenstadt, im Bereich Südallee und am Moselufer nach dem 83-Jährigen. "Er könnte überall sein", sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage von volksfreund.de. Mehr als 50 Einsatzkräfte sind unterwegs. Auch die Wasserschutzpolizei wurde in die Suche eingebunden. Aufgrund seines Gesundheitszustandes und der heißen Witterung befürchtet die Polizei, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet. Am frühen Nachmittag stieg die Zahl der Suchkräfte auf 82 an, mittlerweile sind auch die Wehren aus Zewen, Euren und Irsch im Einsatz.



Der 83-Jährige ist laut Polizei 186 cm groß, hat graue, volle Haare und eine hagere Statur. Er trug eine kurze, blaue Hose, ein weißes T-Shirt und Birkenstock-Sandaletten. Er war zuletzt gegen 8.15 Uhr in einem Trierer Krankenhaus gesehen worden.



Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Trier, Telefon 0651/9779-3200.