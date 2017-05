Viele Baustellen in Trier für eine sichere Versorgung

Preisfrage: Was hat die Stadtwerke-Baustelle an der Ecke Wasserweg/Schöndorferstraße (Trier-Nord) mit dem Kürenzer Walzwerk zu tun? Antwort: Eine ganze Menge, auch wenn im einstigen Industriekomplex schon 2014 die Produktion eingestellt wurde. Die Energieversorgung erfolgte in den Jahrzehnten davor überwiegend über Gasleitungen. Und die sind nun ebenso ein Auslaufmodell, wie es das Walzwerk selbst gewesen ist, bevor es Kulturstandort wurde. Denn vor allem im Bereich Kürenzer Straße ist das Leitungssystem extrem störungsanfällig. Deshalb ist nun „Optimierung“ angesagt. Im laufenden Leitungserneuerungsprogramm der Stadtwerke Trier (SWT) hat das Projekt Kürenzer Straße Priorität bekommen. „Eigentlich wollten wir da erst mittelfristig ran“, sagt SWT-Projektchef Rudolf Weiler. Doch nun wolle man nicht länger warten.



Um aber kein Stückwerk zu produzieren und das Ganze auch möglichst wirtschaftlich zu gestalten, machen die Stadtwerke ein Großprojekt daraus. Das hat gerade relativ klein und unscheinbar an besagter Ecke Schöndorferstraße/Wasserweg begonnen, wird aber noch zu einem dicken Ding mutieren. In insgesamt acht Abschnitten wird die Baustelle über die Schönborn- und Kürenzer Straße über den Bahnhofsvorplatz bis zur Fabrikstraße, dem Standort des alten Gaswerks, wander n. Die zwei alten Leitungen werden durch eine leistungsstarke neue ersetzt; außerdem werden parallel dazu die Strom- und Telefonleitungen erneuert. Und das auf einer Gesamtstrecke von gut einem Kilometer in offener Bauweise in ausgehobenen Gräben.



Die größten Verkehrsbehinderungen dürfte es von Februar bis Ende Juni 2018 geben. Dann ist die Kürenzer Straße Einbahnstraße in Richtung Hauptbahnhof.



Angepeiltes Projektende: Oktober 2018. Geplante Kosten: 811?000 Euro. Den Bauauftrag haben die SWT an die Firma Karl-Heinz Ruppert (Esch, Kreis Bernkastel-Wittlich) vergeben.



Unter Vollsperrung laufen in den Sommerferien Leitungsarbeiten in der Sickingenstraße. Die Stadt baut den Abschnitt zwischen Olewiger und Bergstraße aus (der TV berichtete), die Stadtwerke nutzen die Gelegenheit, um dort ihr komplettes Versorgungsnetz und die Straßenbeleuchtung zu erneuern.



Insgesamt rund 19 Millionen Euro investieren die SWT in diesem Jahr in eine sichere Ver- und Entsorgung. Mehr als die Hälfte der Investitionen entfallen auf Abwasserkanal-Erneuerung. Betroffen ist hier vor allem Ehrang: In den engen Seitenwegen der Niederstraße wird bereits gebaut, in der Straße Zur Stadtmauer soll es in der zweiten Jahreshälfte losgehen. In der Ehranger Straße läuft derweil der 650 Meter umfassende zweite Abschnitt der Erneuerung sämtlicher Versorgungsleitungen. Dazu ist die Fahrbahn an der Baustelle halbseitig gesperrt; der Verkehr wird per Ampel geregelt. Der dritte und finale Bauabschnitt steht für 2018 auf dem Programm.

Überwiegend lassen sich die Arbeiten in Inliner-Technik, also in geschlossener Bauweise, ausführen. Dazu sind nur punktuelle Straßenaufbrüche nötig.



Große Ausnahme ist Trier-Süd. Für die in der Krausstraße startende Kanalerneuerung muss in mehr als drei Meter Tiefe gearbeitet werden. Das geht nur in offener Bauweise. Das Erneuerungsprogramm in der Südstadt ist bis 2022 veranschlagt: Nächstes Jahr steht zunächst die Wyttenbachstraße auf dem Programm.



Wie gehabt ist auch Pallien wieder ein Schwerpunkt von Erneuerungsarbeiten. Nach dem abgehakten Bauabschnitt eins (Im Sabel) folgen im zweiten Halbjahr bis voraussichtlich Mitte 2018 Augusta-, Magnerich- und Viktoriastraße sowie Im Hospitalsfeld.



Vergleichsweise kurz und zügig dürften die anstehenden Aufgaben in Euren zu bewältigen sein. Im Zuge der Dorfplatzgestaltung durch das Tiefbauamt planen die SWT umfangreiche Kabelverlegungen. Im Juni soll’s losgehen und rechtzeitig vor der Eurener Kirmes (18. bis 20. August) alles tipptopp sein.

Info Gasversorgung für ganz Pfalzel

Ein sehr ambitioniertes Projekt starten die Stadtwerke Trier (SWT) im zweiten Halbjahr in Pfalzel. In insgesamt neun Bauabschnitten soll bis voraussichtlich 2025 die Wasserversorgung des Stadtteils komplett erneuert werden. Parallel dazu soll Pfalzel flächendeckend für die Gasversorgung erschlossen werden. Abschnitt eins umfasst Eichendorff-, Mozart-, Rothildis-, Hans-Adamy- und Freiherr-vom-Stein-Straße sowie Im Pleil.



Die Gesamtlänge der Gasnetzerweiterung und der Wasserleitungserneuerung beträgt jeweils knapp 1,4 Kilometer. Das Investitionsvolumen beträgt rund fünf Millionen Euro.