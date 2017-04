Viele Zebrastreifen in Trier sollen entfallen - In Trier-Nord gibt es ersten Widerstand

Allgemein angekündigt hatte es die Stadtverwaltung schon, dass mehr als die Hälfte aller Zebrastreifen in Trier entfernt werden sollen (volksfreund.de berichtete). Jetzt aber werden Listen mit den konkret betroffenen Straßennamen den Ortsbeiräten vorgelegt, und der Gegenwind droht, zum Orkan anzuschwellen.

So sind die Reaktionen aus dem sonst sehr sachlich diskutierenden Ortsbeirat Trier-Nord hochemotional. „Ständig propagieren wir die autofreie Stadt, aber jetzt sollen Fußgänger zu Freiwild werden?“, macht Frank Bräuer (SPD) seinem Ärger Luft. Alleine im Nord-Stadtteil sind 30 von 48 existierenden Zebrastreifen definitiv zur Entfernung vorgesehen. Wo es zu Ersatzlösungen kommt und welche das sind, wurde bisher nicht im Einzelfall bekannt. Fünf weitere Überwege sind noch in der Prüfung und könnten eventuell ebenfalls wegfallen. Entschieden wird das in einer sogenannten Verkehrsschau, das heißt Vertreter der Verkehrsbehörden und der Polizei überprüfen anhand von Statistiken und Beobachtungen vor Ort die Notwendigkeit der Fußgängerüberwege. Auch die politischen Vertreter des Stadtrats werden in diesen Prozess eingebunden.



Hingegen wird der größere Block der 30 Fälle vonseiten der Verwaltung nicht mehr als diskussionswürdig betrachtet. Die Begründung: Es werden lediglich Gesetzesvorgaben des Bundes umgesetzt, die an diesen Stellen keine Zebrastreifen mehr zulassen. „Es wäre wünschenswert, wenn man die Entscheidungsgrundlage für jeden einzelnen Fall wüsste“, regt Thorsten Kretzer (Bündnis 90/Die Grünen) eine stärker detaillierte Offenlegung an.

Denn wie sich bei den Fällen in der Verkehrsschau zeige, seien oft ganz unterschiedliche Vorgaben des Bundesgesetzes von 2001 die Ursache. Und eine häufig auftauchende wollen viele politische Vertreter aus dem Ortsbeirat nicht ohne weiteres gelten lassen: Es darf keinen Fußgängerüberweg mehr ohne Beleuchtung geben. Das könne aber doch nicht heißen, dass man die unbeleuchteten Zebrastreifen entfernt, meint Matthias Melchisedech (CDU). „Das Argument, die Kosten für eine Nachrüstung wären zu hoch, lasse ich hier nicht gelten“, ergänzt er.

Schließlich gehe es um die Sicherheit der Fußgänger. „Kindern und älteren Menschen kann man doch nicht zumuten, einfach so stark befahrene Straßen zu überqueren“, findet Käthe Piro (SPD).



Und in der Tat sind einige Verkehrsbrennpunkte in der Streichliste enthalten. Beispielsweise sollen die Zebrastreifen an den Zufahrten zum Verteilerkreisel entfernt werden. Beim Ausfahren aus einem Kreisel – so sagt der Gesetzgeber – haben querende Radfahrer und Fußgänger ohnehin Vorrang.

Ob solche Argumente die Bürger überzeugen, wird zumindest von den Ortsbeiratsmitgliedern ernsthaft bezweifelt. Deswegen hat man einen Antrag verabschiedet, der die Verwaltung auffordert, über die Gründe für jeden einzelnen Zebrastreifen zu informieren. Anschließend will man die strittigen Fälle zur öffentlichen Diskussion stellen.

Die Mehrheit im Stadtteilgremium zeigt sich kampfeswillig. „Das wird ein Kampf gegen Windmühlen“, warnt indes Ortsvorsteher Christian Bösen (CDU) vor falschen Hoffnungen. Aus seiner Arbeit bei der übergeordneten Verkehrsbehörde, dem Landesbetrieb Mobilität, sind ihm vergleichbare Umsetzungen von Bundesgesetzen durchaus bekannt. Und auch der Zeitfaktor könnte ein Problem werden. „Man hat uns informiert, dass die ersten Fräsmaschinen bereits unterwegs sind“, berichtet Kretzer.

Extra: Das sind die Zebrastreifen, die in Trier-Nord entfallen sollen Bahnhofstraße in Bismarckstraße,

Bahnhofsplatz (am Heitkamphaus),

Bahnhofsplatz in Fabrikstraße,

Engelstraße in Nordallee,

Martinsufer in Lindenstraße,

Moltkestraße in In der Reichsabtei,

Moltkestraße (mittlerer Teil),

Moltkestraße aus Bismarckstraße,

Petrusstraße aus Theodor-Heuss-Allee,

Petrusstraße in Porta-Nigra-Platz,

Castelfortestraße am Baumarkt,

Castelfortestraße aus Zurmaiener-Straße,

Castelfortestraße in Zurmaiener Straße,

Wilhelm-Leuschner-Straße in Zeughausstraße,

Herzogenbuscherstraße aus Verteilerring,

Herzogenbuscherstraße in Verteilerring,

Karl-Grün-Straße (Hausnummer 6),

Metternichstraße (Hausnummer 33),

Parkstraße aus Verteilerring,

Parkstraße in Verteilerring,

Thyrsusstraße (Hausnummer 30),

Wasserweg in Schöndorfer Straße,

Wasserweg in Franz-Georg-Straße,

Wasserweg aus Paulinstraße,

Zeughausstraße aus Zurmaiener Straße,

Zurmaiener-Straße (Hausnummer 75),

Zurmaiener-Straße (Hausnummer 1701),

Zurmaiener Straße (Hausnummer 170)

und Martinsufer (Kaiser-Wilhelm-Brücke).



Diese Überwege sind noch im Abwägungsprozess und könnten danach ebenfalls betroffen sein:

der dritte am Bahnhofsplatz,

Maarstraße in Peter-Friedhofen-Straße,

Maarstraße (Hausnummer 106),

Peter-Friedhofen-Straße (Hausnummer 35)

und Zeughausstraße (Stadion).



Weiterhin sollen mittelfristig entfallen:

In der Reichsabtei zur Hauptpost,

drei in Franz-Georg-Straße (Hausnummern 7, 39, 61),

Loebstraße in Dasbachstraße

und Parkstraße (Hausnummer 8).