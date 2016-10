Volkfsfreund-Aktionstag: Kostenloser Familienausflug auf der Mosel für TV-Leser am Sonntag

Das Tolle daran, die Fahrt ist fur bis zu sechs Personen kostenlos fur Sie als TV-Leser/in.

So können Sie mitmachen: Am Samstag, 29. Oktober, wird ein Coupon in unserer Zeitung enthal- ten sein, mit dem Sie die kosten- freie Fahrt auf dem Schiff „Undine II“ antreten konnen.

Der Coupon ist an der Anlegestelle Zurlaubener Ufer in Trier einzulösen und hat einen Couponwert von bis zu 60 Euro. Die Rundfahrt dauert ungefähr eine Stunde.



Die Termine der Abfahrten sind 10 Uhr, 12.30 Uhr, 15 Uhr und 17.30 Uhr fur die Fahrten von Zurlauben bis nach Pfalzel und zur Ruwer- mundung. Die Fahrten um 11.15 Uhr, 13.45 Uhr und 16.15 Uhr führen von der Anlegestelle Richtung Schleuse Trier, vorbei an der Mariensäule, der Römerbrucke und Abtei St. Matthias. Während der gesamten Rundfahrt wird Ihnen musikalische Unterhaltung von „Mark Ritter, One Man - One Guitar“ geboten. Mark Ritter bietet Ihnen „Live-Music from USA“, Acoustic Rock, Blues und Songs von Cat Stevens, Eagles, Eric Clapton und vielen mehr.



Hier kann der Coupon zum Ausdruck heruntergeladen werden!