Volksfreund-Kinderflohmarkt am 28. August - Verlagsgelände wird autofrei gehalten!

Die Idee des Volksfreund-Kinderflohmarktes ist es, Familien einen schönen Sonntag zu bieten und das ohne Kosten für Aussteller und Besucher. Kinder dürfen dabei an Kinder ihre gebrauchten Spielsachen und Kleidung an ihren Ständen verkaufen. Der nächste Markt steigt am Sonntag, 28. August.

In den vergangenen Jahren ist diese Grundidee durch den gestiegenen Andrang der Aussteller verwässert worden. Die Anreise der Aussteller hat immer früher stattgefunden, einige haben sogar auf unserem Verlagsgelände übernachtet.

Daher haben wir uns bereits beim letzten Kinderflohmarkt 2015 entschlossen, unser Verlagsgelände autofrei zu halten. Wir möchten keine vorab geparkten Autos und keine campierenden Aussteller, weil dies einfach nicht zu einer Kinderveranstaltung passt.

Wir bieten, mit freundlicher Unterstützung unserer Nachbarn Heintz von Landewyck (Ein- und Ausfahrt durch die Niederkircher Straße) und Reifen Simon, ab 6 Uhr Parkplätze auf deren Grundstücken an. Von einer frühzeitigeren Anreise raten wir Ihnen dringend ab!

Von dort müssen die Aussteller ihre Waren zu Fuß auf unser Verlagsgelände bringen. Bitte planen Sie dazu entsprechende Fortbewegungsmöglichkeiten für Ihre Waren (z.B. Bollerwagen o.ä.) und einen längeren Fußweg ein. Es ist nicht mehr möglich, das Verlagsgelände z.B. mit einem abgekoppelten Anhänger zu erreichen. Wir möchten viele kleine Stände, die von Kindern betrieben werden und keine großflächigen Verkaufsstände beim Volksfreund-Kinderflohmarkt.

Neu: Für die Besucher des Kinderflohmarktes stellt die Metro in der Monaiser Straße ab 9 Uhr ihre Parkplätze zur Verfügung. Für das leibliche Wohl werden verschiedene Caterer sorgen.

Um 16 Uhr ist der Flohmarkt zu Ende. Wir sind natürlich auf gutes Wetter angewiesen, da alle Stände im Freien sind. Bei Regen wird der Kinderflohmarkt früher beendet werden.

Wir freuen uns auf eine schöne Veranstaltung, in deren Mittelpunkt die Kinder stehen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos. Es besteht kein Anspruch auf einen Stand- oder Parkplatz.

Veranstaltungsort ist nur das Gelände des TV-Medienhauses. Das Parken auf dem Verlagsgelände ist nicht möglich.

Parkplätze für Aussteller stehen, solange der Platz ausreicht, ab 6 Uhr auf dem Gelände der Firmen Heintz van Landewyck und Reifen Simon zur Verfügung.

Das Parken auf den zugewiesenen Parkflächen erfolgt auf eigene Gefahr.

Halten Sie die Zu- und Ausfahrten von Unternehmen im gesamten Industriegebiet, die Flucht- und Rettungswege und die Straßen unbedingt frei!

Bringen Sie einen Bollerwagen oder Ähnliches (keinen Anhänger!) zum Transport Ihrer Ware mit, damit Sie zu Fuß mit Ihren Sachen auf das Volksfreund-Gelände gehen können. Planen Sie den Fußweg mit ein!

Halten Sie eine maximale Standgröße von 3 x 3 Metern ein. Größere Stände müssen nach Aufforderung verkleinert werden.

Verkauft werden dürfen nur gebrauchte Artikel für Kinder und Jugendliche.

Nehmen Sie Ihren Müll und Ihre nicht verkauften Teile wieder mit nach Hause.

Wir übernehmen keine Haftung bei Beschädigung oder Verlust von persönlichem Eigentum.

Befolgen Sie die Weisungen unserer Mitarbeiter und der Security.