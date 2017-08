Vollsperrung der B51: Sechs Wochen ist der Berg Richtung Bitburg tabu

Das Nervenkostüm der Autofahrer im Raum Trier wird derzeit schon arg strapaziert – aber es kommt noch heftiger. Ab Montag nächster Woche wird die Bergaufspur der B 51 voll gesperrt. Zwischen der Abfahrt Aach (L 44) und der Hochschule Trier wird gearbeitet.



Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitteilt, kann vom 4. September bis voraussichtlich Mitte Oktober nur einspurig talwärts in Richtung Trier befahren werden. Der Verkehr aus der Stadt Richtung Bitburg wird sechs Wochen über die A 602 beziehungsweise die B 53 bis nach Trier-Ehrang und von dort weiter über die B 52 und die Luxemburg-Autobahn in die Eifel umgeleitet. Die B 51 ist mit mehr als 20000 Fahrzeugen täglich eine der meistbefahrenen Straßen der Region.



Nach Auskunft der Straßenplaner werden Brücken und Stützwände an der Talseite des Trierer Bergs saniert. Auch am Straßenaufbau werde gearbeitet. Dass sowohl die einzige Fahrspur bergauf als auch die Busspur bergab gesperrt werden müssen, begründet der LBM mit „arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften“. Dazu Planer Peter Braun: „Die Sicherheitsräume für die Arbeiter müssen eingehalten werden. Wenn wir nur eine Spur sperren, wird es zu eng. Der Felsen ist im Weg.“



Dass es zu einer Vollsperrung stadtauswärts kommt, war nicht zu erwarten. Noch Mitte Mai hatte der LBM angekündigt, dass man nicht an eine Sperrung in eine Richtung denke. Ganz ausschließen wollte man das aber auch nicht.

Auf der Richtungsfahrbahn Trier wurde die Deckschicht erneuert, ebenso im Einmündungsbereich der Abfahrt Aach und auf Teilen der mittleren Spur. Gehwege auf der Hangseite und Stützwände wurden saniert, neue Geländer montiert und Sanierungsarbeiten unter den Brücken erledigt.



Unweit der jetzt angekündigten neuen B51-Baustelle kommt es bereits seit einigen Tagen zu Verkehrsbehinderungen. Die Abfahrt Trier der Luxemburg-Autobahn 64 wird noch bis voraussichtlich Mitte September saniert (der TV berichtete). Sind diese Arbeiten erledigt, wird die B 49 zwischen Igel und Trier-Zewen für drei Monate zur Baustelle. Dort soll es allerdings keine Vollsperrung geben. Zudem ist die B 418 bei Ralingen-Wintersdorf derzeit gesperrt.



So gravierend die geschilderten Verkehrsbehinderungen auf der B 51, B 418, der B 49 und der A 64 auch sein mögen, den Kraftfahrern droht mit der Sanierung der Ehranger Brücke noch viel größeres Ungemach: Dreieinhalb Jahre soll das viel befahrene Nadelöhr im Moseltal ab 2018 teilweise gesperrt sein.