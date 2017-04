Vom Bildschirm auf die Bühne: Ex-DSDS-Kandidat Robin Becker aus Trier will durchstarten

Der Fernsehsender RTL sucht in diesem Jahr zum 14. Mal einen Superstar. Aus Tausenden Bewerbern der aktuellen DSDS-Staffel sind inzwischen noch 16 Kandidaten übrig, die um den Einzug in die erste Liveshow am Samstag, 8. April, zittern.





Ausgerechnet als allererster Sänger der Staffel war im Januar Robin Becker im Fernsehen zu sehen, der aus Trierweiler-Sirzenich stammt und in Trier wohnt. Der 21-Jährige überzeugte mit dem Titel „Hey“ von Andreas Bourani die komplette Jury um Dieter Bohlen und zog souverän in die zweite Runde ein. Dort schied Robin allerdings aus, ohne nochmals im Fernsehen gezeigt zu werden

Doch das Gesangstalent ist auf den Geschmack gekommen und will als Solokünstler durchstarten. „Gleich morgen“ lautet der Titel seines ersten eigenen Songs. Den präsentiert Robin erstmals bei der Partyreihe „Cream – Spring Shake Dancenight“ am Samstag, 8. April, ab 22 Uhr im Kasino am Kornmarkt in Trier.



Miriam König hat die Aufgabe des Managements für Robin übernommen. Doch sie kommt nicht von irgendwoher, sondern aus – Trierweiler! „Robin ist damals mit meiner Tochter im Kindergarten gewesen“, erzählt die Geschäftsführerin der Model-, Foto- und Filmfirma Igelproduction. „Ich kenne ihn also schon sehr lange und wollte ihn schon vor DSDS betreuen. Nach seinem Auftritt dort habe ich zu ihm gesagt: ,Wenn nicht jetzt, wann dann?’“

Zum Team um Robin gehören außerdem Filmproduzent Christian Wolfers, der in Trier wohnt, und Toningenieur Volker Gebhardt, der in seinem Gusterather Studio schon für Hip-Hop-Stars wie Cro, Bushido und Azad gemixt hat.



Robin Becker hat das Lied „Gleich morgen“ im Kölner Studio von Komponist und Produzent Rahim Erbil aufgenommen. „Beim Text hat Robin mitgeschrieben – es geht um eine persönliche Lebenserfahrung“, verrät Miriam König. Um dazu auch ein Musikvideo drehen zu können, werden noch Sponsoren gesucht.



Bei Robin selbst steigt das Lampenfieber, wie der 21-Jährige bekennt: „Ich freue mich riesig auf meinen Auftritt am Samstag im Kasino am Kornmarkt.“