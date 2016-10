Vom Pale Ale bis zum Vollbier: Beim Bierfestival in Trier haben Besucher die Qual der Wahl

Der Duft von Hopfen und Malz hängt in der Luft, es riecht nach leckeren Köstlichkeiten. Auf dem dritten Trierer Bierfestival können sich Bier-Liebhaber auf eine genussvolle Erkundungstour begeben.Selbst langjährige Bier-Kenner dürften hier auf ihre Kosten kommen, denn insgesamt können im Blesius Garten in Olewig über 100 verschiedene Biersorten verkostet werden. Mit einem Glas, das im Eintritt einbegriffen ist, können sich die Besucher nach Lust und Laune durch die Stände der insgesamt 14 Brauereien probieren. Unter anderem zu Gast sind: "Trierer Petrusbräu", "Kraft Bräu & Friends" und "von Freude" aus Hamburg.Da zuviel Bier auf nüchternen Magen bekanntlich nicht gut ist, wird gekocht und gebrutzelt was Töpfe und Grill hergeben: Die Veranstalter versprechen ein Angebot an verschiedenen Street-Food-Kreationen.Die Pforten zum Bierparadies werden am Freitag um 16 und am Samstag um 15 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 6 Euro, der Preis pro Bier liegt bei 1 Euro für 0,1 Liter - besondere Kreationen können etwas teurer sein. Weitere Informationen gibt es hier.