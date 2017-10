Wochenlang musste der Verkehr aus der Stadt Richtung Bitburg über die A 602 beziehungsweise die B 53 bis nach Trier-Ehrang und von dort weiter über die B 52 und die Luxemburg-Autobahn in die Eifel umgeleitet werden. Grund waren Sanierungsarbeiten an Brücken und Stützwände an der Talseite des Trierer Bergs. Auch am Straßenaufbau musste gearbeitet werden. Am Sonntag dann wurde die Strecke bergaufwärts wieder geöffnet.