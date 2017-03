Vorentscheidung gefallen: Neuer Kulturdezernent in Trier dürfte ein Saarländer werden

Welche Kandidaten die Fraktionen als Kandidaten für die Stadtratssitzung vorschlagen, sollen diese am Dienstag früh ans Rathaus melden, damit die Bewerber für Mittwoch eingeladen werden können. Spannend war vor allem die Frage, wie sich die CDU als größte Stadtratsfraktion entscheidet. Denn weil die CDU als Teil der sogenannten „Verantwortungsgemeinschaft“ mit den Grünen eine knappe Mehrheit im Stadtrat hat, dürfte der von den Christdemokraten ausgewählte Kandidat beste Chancen bei der Wahl zur Nachfolge des abgewählten Thomas Egger haben. Spannend war die Frage auch, weil in der engeren Auswahl nicht nur der saarländische Landtagsabgeordnete Thomas Schmitt, sondern auch der Trierer Fraktionsvize Thomas Albrecht war (volksfreund.de berichtete mehrfach).



Gegen 21 Uhr sagte CDU-Partei- und Fraktionschef Udo Köhler dem TV, die Fraktion habe sich in einer Probeabstimmung einstimmig für Thomas Schmitt entschieden. „Wir haben uns das nicht leicht gemacht und lange diskutiert“, sagte Köhler. Auch die Grünen machten am Abend eine Probeabstimmung in ihrer Fraktion, wie Reiner Marz dem TV sagte. Ergebnis: Ebenfalls einstimmig für Thomas Schmitt. Das sei eine „sehr, sehr klare Entscheidung“ gewesen. Schmitt habe durch Kompetenz und fachliche Versiertheit überzeugt. Thomas Schmitt (47) ist kulturpolitischer Sprecher der saarländischen CDU-Landtagsfraktion.



Dem letztlich einstimmigen Beschluss der Fraktion hat auch Thomas Albrecht zugestimmt, wie er dem TV am späten Abend sagte. Natürlich sei er enttäuscht, sagte Albrecht. „Ich hätte viele Ideen gehabt, die ich gerne als Dezernent umgesetzt hätte. Aber meine Fraktion hat sich anders entschieden. Das akzeptiere ich selbstverständlich und trage als guter Demokrat die gefasste Entscheidung mit.“