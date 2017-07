Vorsätzlich angezündet?: Brandserie geht weiter - Behausung im Tierheim Trier-Zewen niedergebrannt

Die Rauchsäule über Trier-Zewen ist aus weiter Entfernung zu erkennen. Dort brennt es. Dieses Mal ist es kein Auto, wie in den Tagen zuvor, sondern eine Tierbehausung im Zewener Tierheim. Tiere fielen den Flammen laut Polizei nicht zum Opfer.Die Kripo ist vor Ort und sucht nach Spuren, um die Brandursache zu ermitteln. Auch hier könnte es sich, wie bei den Fahrzeugbränden am 16. und 17. Juli , um Brandstiftung handeln. Laut Polizei wurde am Gelände des Tierheims das Schloss aufgebrochen, ebenso an der Notfall-Tierbehausung.Die Hütte stand nach bisherigen Informationen gegen 20 Uhr in Flammen und brannte komplett ab. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle, sodass das Feuer nicht auf andere Gebäude übergriff.