Wäschetrockner brennt: Feuerwehreinsatz in Trier

Foto: Roland Morgen

Wegen einem brennenden Wäschetrockner in einem Wohnhaus musste die Feuerwehr am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr in die Peter-Wust-Straße in Trier ausrücken. Vor Ort mussten die 24 Einsatzkräfte aber nur noch zu diversen Nachlöscharbeiten aktiv werden.