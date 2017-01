Rüffer, die bei der Bundestagwahl 2013 über die Landesliste in den Bundestag gekommen war, hielt bei der Wahlkreisversammlung im Mehrgenerationenhaus in der Christophstraße eine kämpferische, leidenschaftliche Rede. Im Wahlkampf werde den Grünen mehr als ein laues Lüftchen entgegenwehen, Wichtigstes Thema im Wahlkampf müsse die Betonung des sozialen, gesellschaftlichen Zusammenhalts sein. Dabei müssten die Grünen als Partei eng zusammenstehen. Auf der Landesliste kandidiert Rüffer auch bei dieser Bundestagswahl wieder auf Platz 3, "ein aussichtsreicher Platz, allerdings keineswegs ein sicherer", sagte sie am Dienstagabend. Ausführlicher Bericht folgt.