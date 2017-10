Warenhauskette Globus plant Ansiedlung in Trier

Die Firma wolle in Trier einen Markt der neuen Generation nach Vorbild ihrer neusten Märkte in Koblenz und Rüsselsheim errichten. Dazu habe die Firma bereits entsprechende Flächen in der Niederkircher Straße erworben.Globus wolle dort rund 40 Millionen Euro in einen Neubau investieren und rund 350 Arbeitsplätze schaffen, wie die Stadt Trier weiter ausführt . Der Markt solle demnach – vergleichbar zu den neuen Globus SB-Warenhäusern in Koblenz und Rüsselsheim – eine Verkaufsfläche von rund 10.000 Quadratmetern haben. Globus rechne mit einem hohen Anteil an Kunden aus Luxemburg.Der Mitteilung der Stadt zufolge werde die Verwaltung nun die Globus-Investition prüfen. Derzeit sei auf der erworbenen Fläche kein Einzelhandel in der gewünschten Größenordnung möglich. In einem ersten Schritt werde nun das 2015 verabschiedete Einzelhandelskonzept 2025+ fortgeschrieben. Pro- und Contra-Argumente einer Globus-Ansiedlung sollen dem Stadtrat durch diese ergebnisoffene Untersuchung bis zum dritten Quartal 2018 vorgelegt werden. Bereits informiert seien der Ältestenrat sowie der Runde Tisch Einzelhandel, dem Stadtratsfraktionen, City Initiative, Einzelhandelsverband, Handwerkskammer und Industrie- und Handelskammer angehören. Bericht folgt.