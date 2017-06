Was Neues beim Trierer Altstadtfest

Extra: TRIERER ALTSTADTFEST VOM 23. BIS 25. JUNI

Marius-Müller-Westernhagen-Double, Kunsthandwerkermarkt, Beiträge aus Partnerstädten - der oberflächliche Blick ins Programm legt den "Altstadtfest wie immer"-Verdacht nahe. Ist es aber nicht. Der gute Mann, der auf Marius MW macht, ist ein ganz anderer als jener Andreas Graumnitz, der jahrelang für eines der Stimmungshighlights beim Trierer Großfest sorgte, nennt sich Mariuzz und soll noch näher am Original sein.Der Kunsthandwerkermarkt zieht um - vom Handwerkerbrunnen in den Brunnenhof - und werde dort "das Publikum noch mehr begeistern", prophezeit Norbert Käthler, Geschäftsführer der Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM). Die TTM, die das Altstadtfest veranstaltet, und der neue Wirtschafts-/Kulturdezernent Thomas Schmitt kündigten am Dienstag in einer Pressekonferenz noch viele weitere Neuerungen bei der 38. Auflage des größten Volksfestes der Region an. Parallel zum Sonderprogramm der QuattroPole (Städtenetzwerk Saarbrücken, Metz, Luxemburg, Trier) am Sonntag vor der Porta steigt auf dem Hauptmarkt der Tag der Städtepartnerschaften mit künstlerischer Beteiligung aus Metz, Nagaoka und Herzogenbusch. Insgesamt 60 Bands sind mit von der Partie; 44 davon kommen aus Trier und Umgebung. Größte Innovation: An den Festtagen ist die Fleischstraße unter dem Motto "Kiez Street" Schauplatz eines Street Food Market, den Akteure aus dem Gastro- und Genussbereich gemeinsam gestalten. Mit dabei auch drei Viezhersteller.Nach jahrelanger Abstinenz gibt es wieder ein nennenswertes Kinderprogramm. Am Samstag und Sonntag bietet der Verein Erlebniswerkstatt Saar auf dem Kornmark einen Akrobatik- und Zirkusworkshop für Sechs- bis Zwölfjährige an. Beim "Rhythmusfiber" (Sonntag, Domfreihof) treten ausschließlich Kindertanzgruppen sowie Kinderliedermacher Volker Rosin auf.Gute Nachricht auch für die Teilnehmer des Trierer Stadtlaufs am Sonntag: Der Pflasteraustausch in der Sim pausiert zum Altstadtfest, die Baustellenabsperrung verschwindet vorübergehend.Sicherheit war in der Altstadtfest-Pressekonferenz nur am Rand Thema. Es werde die üblichen Vorkehrungen und Kontrollen geben, hieß es. "Weitergehende Maßnahmen" wie Straßenabsperrungen würden noch abschließend zwischen Stadt, Polizei und Feuerwehr beraten.Mit dem Fassanstich auf dem Hauptmarkt eröffnet OB Wolfram Leibe am Freitag, 23. Juni, 18 Uhr, das 38. Altstadtfest.Die Programm-Highlights auf den fünf Hauptbühnen:Porta Nigra: Freitag: Achim Petry (22.30 Uhr), Samstag: Kemi Cee Band (20 Uhr), Sonntag: Rokken (20 Uhr).Hauptmarkt: Freitag: LangerMütze (21 Uhr), Samstag: Tonsport (21 Uhr), Sonntag: Leiendecker-Bloas (20 Uhr).Domfreihof: Freitag: Pop meets Classic - Frank Rohles & Friends (19.45 Uhr), Samstag: Mariuzz (20.30 Uhr), Sonntag: Myk Sno’ & The Soulful Experience Band (19.30 Uhr).Kornmarkt: Freitag: Klangbild (21 Uhr), Samstag: Nico Mono & Band (20 Uhr), Sonntag: Agency 009 (20 Uhr).Viehmarkt: Freitag: BigFM Open air Party Part I, Samstag: BigFM Open air Party Part II (jeweils ab 17 Uhr), Sonntag: Guildo Horn (20 Uhr).Außerdem gibt es drei weitere Bühnen: Musiktreff Sim, Pranger und Brot-/Jesuitenstraße. Brunnenhof im Simeonstift: an allen Tagen Kunsthandwerkermarkt. Programmhefte gibt es unter anderem im TV-Servicecenter (Neustraße 91). Programm online unter: www.trier-info.de/altstadtfest