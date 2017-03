Wein im Mai, aber diesmal kein Laufsteg - Neue Veranstaltungen für die Stadt Trier

DIE TERMINE 2017 IM ÜBERBLICK

Es durfte gestaunt werden, als die City-Initiative Trier (CIT) ihr Jahresprogramm 2017 veröffentlichte. Kein Tag der Luxemburger, keine Fashion Days.Stattdessen völlig neue Veranstaltungen wie Wine in the City (6./7. Mai), der QuattroPole-Tag (7. Juli) und der Europäische Markt. Warum?"Man muss auch mal Neues bieten und andere Themenfelder bespielen!", findet Jennifer Schaefer (38), CIT-Geschäftsstellenleiterin und damit Chef-Macherin des Veranstaltungsprogramms. Gänzlich neu sei in diesem Jahr aber lediglich die Weinveranstaltung. Das Thema Riesling & Co. dränge sich geradezu auf: "Trier ist eine tolle Weinstadt, sie hat enormes Potenzial. Das wollen wir zeigen."Konkret soll das so aussehen: Auf dem Hauptmarkt steht am ersten Mai-Wochenende ein "Weindorf". Rund ums Marktkreuz gruppieren sich Pagodenzelte, in denen Winzer vor allem aus Trier ihre Produkte präsentieren.Und weil laut Ladenschlussgesetz jeder verkaufsoffene Sonntag einen triftigen Anlass braucht, dient Wine in the City als Aufhänger für offene Geschäfte am 7. Mai. Denn auch dort wird das Thema weitergesponnen: "In den teilnehmenden Betrieben dreht sich alles um den Rebensaft - vom Begrüßungssekt bis hin zu einer Schlenderweinprobe", kündigt Jennifer Schaefer an.So ganz festgezurrt ist das Konzept noch nicht, "Aber wir sind schon in der Detailplanung, nachdem einige wichtige Grundsatzfragen in den vergangenen Tagen geklärt werden konnten." So hat das Rathaus seinen Segen erteilt, das Weindorf in den Abendstunden bunt zu illuminieren.In Fachkreisen herrscht jedenfalls ausgeprägte Vorfreude über das neue Event. Der Verein Moselwein (die frühere Weinwerbung) begrüßt die Aktion ausdrücklich. "Eine gute Sache, wenn der Wein, von dem und mit dem Trier seit zwei Jahrtausenden lebt, im Stadtbild präsent ist", sagt Geschäftsführer Ansgar Schmitz (50). Der Verein, der das Marketing und die Imagepflege für Deutschlands älteste Rebenregion betreibt, will auf dem Hauptmarkt ebenfalls mit von der Partie sein - mit einem Stand, an dem sich Interessierte in Sachen Terroir und Sensorik informieren und testen können, wie unterschiedlich Rieslinge schmecken, die auf unterschiedlichen Böden gewachsen sind. Wine in the City soll keine Eintagsfliege werden, sondern in Serie gehen und laut Jennifer Schaefer "in den nächsten Jahren wachsen".Wer den Tag der Luxemburger vermisst, muss sich nicht grämen. "Der ist aufgegangen im QuattroPole-Tag", erklärt Jennifer Schaefer. Die studierte Marketing- und Handels-Fachfrau setzt auch in diesem Fall auf frische Impulse: "Wir weiten den bewährten Willkommenstag für Besucher aus dem Großherzogtum auf Frankreich und das Saarland aus." Entsprechend werde auch das kulinarische Programm und das Bühnenprogramm auf dem Hauptmarkt mit Beiträgen aus den QuattroPole-Städten Metz, Saarbrücken, Luxemburg und Trier gestaltet.Dass die Fashion Days im Jahresprogramm 2017 gänzlich fehlen, hat nach Angaben der CIT-Geschäftsstellenleiterin einen "ganz simplen Grund: Drei große Events binnen weniger Wochen können wir mit unserem kleinen Team nicht stemmen". Wohl aber zwei: Das Familienfestival Trier spielt am 9. September, das in diesem Jahr Jubiläum feiert (20. Auflage). Und eine weitere Premiere mit "alten Bekannten": Frühere Aktionen wie der französische Gourmetmarkt und Vita Italiana feiern ein gemeinschaftliches Comeback beim "Europäischen Markt", der vom 1. bis 3. September auf dem Viehmarkt über die Bühne geht und Spezialitäten auch aus anderen Ländern bietet. Zu dem geht der Euro-Markt mit einem verkaufsoffenem Sonntag einher - dem nach 2. April und 7. Mai dritten von jährlich vier. Endgültig gestorben ist das Modespektakel Fashion Days mit dem 300 Meter langen Laufsteg in der Sim, das zum vierten und bislang letzten Mal am 2./3. September 2016 stattgefunden hat, nicht. "Wiederauflage jederzeit möglich", heißt es.Triers letztes Sonntagsshopping in diesem Jahr steigt am 29. Oktober (Mantelsonntag zur Allerheiligenmesse). Der beim Einzelhandel besonders beliebte verkaufsoffene Sonntag am ersten Advent ist erst 2020 wieder möglich. Bis dahin liegt jeder erste Adventssonntag im Dezember und ist damit laut Ladenschlussgesetz tabu.Die City-Initiative Trier, vorwiegend bestehend aus Händlern und Gastronomen, will laut Vereinssatzung die Anziehungskraft der Innenstadt erhalten und stärken. Für Ideen und Anregungen ist Geschäftsstellenleiterin Jennifer Schaefer "dankbar und jederzeit offen". Kontakt: Telefon 0651/4602638, Internet: www.ciy-initiative.de 30. März bis 2. April (Donnerstag bis Sonntag): 13. Trierer Ostermarkt auf dem Hauptmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag. 29. April (Samstag): 10. Trierer Chormeile in der Fußgängerzone. 6./7. Mai (Samstag/Sonntag): Wine in the City mit Weindorf auf dem Hauptmarkt und verkaufsoffenem Sonntag. 7./8. Juli (Freitag/Samstag): Tag der QuattroPole auf dem Hauptmarkt. 1. bis 3. September (Freitag bis Sonntag): Europäischer Markt auf dem Viehmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag. 9. September (Samstag): Trier spielt. 29. Oktober: Verkaufsoffener Mantelsonntag.