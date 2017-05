Weinfrühlingsfest in Trier zieht viele Besucher ans Zurlaubener Ufer

Bereits zum sechsten Mal veranstaltet die Interessensgemeinschaft der Wirte in Zurlauben an diesem Wochenende das Weinfrühlingsfest am Zurlaubener Moselufer. Schon am Samstag fanden bei trockenem Wetter mehrere Hundert Menschen den Weg zur Veranstaltung, um sich die aktuellen Weine der zwanzig Winzer von Mosel-Saar, Ruwer und aus Luxemburg schmecken zu lassen und einen Plausch mit anderen Weinliebhabern zu halten. Am Sonntag gibt es von 14 bis 19 Uhr noch einmal die Möglichkeit, bis zu 60 unterschiedliche Weine zu probieren. (pki)