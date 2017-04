Weinprobe mit Musik: 900 Besucher bei "Rhythm and Wine" in Trier (Fotostrecke)

Extra: DIESE WEINGÜTER WAREN DABEI

Aus der Suche nach dem neuen Lieblingswein eine echte Party machen - die Moseljünger zeigen, wie das geht. Mit mehr als 45 Weinen und einer neuen Band, die ordentlich für Stimmung sorgt, begeistert Rhythm and Wine in der Orangerie des Nells Park Hotels 900 Gäste.Weinproben sind doch eher ruhige Veranstaltungen, oder? Genau das Gegenteil beweisen die Moseljünger auch diesen Ostersamstag wieder bei Rhythm and Wine in der Orangerie des Nells Park Hotels. Als die Soundgesellschaft aus Trier die Menge im Ballsaal so zum Tanzen bringt, dass an ein Durchkommen kaum zu denken ist, wird klar: Das ist keine gewöhnliche Weinverkostung. Kronleuchter glitzern im Ballsaal, buntes Licht durchflutet die restlichen Räume, Gläser klirren, und überall unterhalten sich junge und alte Weinexperten und Anfänger in festlicher Abendgarderobe. Yvonne Zahren, 32, und ihre Freundinnen haben sich dieses Jahr zum ersten Mal ins Getümmel gestürzt. "Wir sind blutige Anfänger, aber der Wein, die Musik und die Kulisse gefallen mir sehr gut", berichtet sie. Auf jeden Fall würde sie nächstes Jahr wiederkommen. Auch Martin, 25, und seinen Freunden gefällt die Veranstaltung sehr gut. Positiv fällt Martin auf: "Es ist ein schickeres Klientel hier als in den Clubs."Dieses Jahr seien laut Verena Clüsserath vom Weingut Clüsserath-Weiler aus Trittenheim wieder 900 Gäste gekommen. Damit sei die Veranstaltung zum achten Mal in Folge komplett ausverkauft. Entwickelt habe sich Rhythm and Wine aus dem Wein und Gourmet Festival. Seit zehn Jahren präsentieren hier alle 13 jungen Winzer der Moseljünger ihre Weine von Mosel und Saar.Die Veranstaltung beginnt jedes Jahr mit einer Weinverkostung am späten Nachmittag. Nachdem auch der letzte Gast dabei ordentlich in Partystimmung gekommen ist, sorgt eine Band für den nötigen Rhythmus. Dieses Jahr übernahm die Soundgesellschaft diese Aufgabe und löste mit ihrer Mischung aus Pop, Rock, Funk, R’n’B und Soul heftige Begeisterung aus. Verena Clüsseraths Highlight von Rhythm and Wine ist, "dass man viele alte Bekannte wiedertrifft und einen tollen Ostersamstag verbringen kann". Weinfans mit Rhythmus im Blut sollten sich also Samstag, 31. April 2018, fest in den Kalender eintragen, denn dann heißt es wieder: Feiern bis zum Lieblingswein!Weingut Meierer aus Kesten, Weingut Franzen aus Bremm, Weingut Thul aus Thörnich, Weingut Pauly aus Lieser, Weingut Bernhard Eifel aus Trittenheim, Weingut Christoph Clüsserath aus Trittenheim, Weingut Loewen aus Leiwen, Weingut zur Römerkelter aus Maring-Noviand, Weingut Clüsserath-Weiler aus Trittenheim, Weingut Walter aus Briedel, Weingut Lehnert-Veit aus Piesport, Weingut Grans-Fassian aus Leiwen, Weingut Deutschherrenhof aus Trier, Weingut Berres aus Ürzig, Weingut Lorenz aus Detzem.