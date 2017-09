Weinversteigerung für den guten Zweck in Trier - Rotwein bringt 12.000 Euro ein

Der Sonntag hat’s rausgerissen: Am Freitag und Samstag hatte die Weinversteigerung der Allianz pro Menschlichkeit am Rande des Europäischen Markts auf dem Viehmarktplatz 3200 Euro erbracht, am Sonntag nahm die Benefiz-Auktion gewaltig an Fahrt auf."Wir haben am Wochenende insgesamt 12.000 Euro eingenommen", sagt Leo Kutscheid. Er arbeitet für den Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes, der zusammen mit rheinland-pfälzischen Unternehmen das Sozialbündnis Allianz pro Menschlichkeit ins Leben gerufen hat (der TV berichtete)."Knapp 400 Kisten mit je sechs Flaschen haben wir an den drei Tagen versteigert", sagt Kutscheid. "Die größte Nachfrage gab es bei Rotweinen." Eine Erklärung dafür haben Anke und Stefan Frank aus Trier: Wer an der Mosel lebe, kaufe seine Weißweine eben hier. Bei Rotweinen sei man mangels Qualität und Masse experimentierfreudiger. Die Franks haben gleich drei Pakete Rotwein ersteigert, insgesamt 18 Flaschen.Welche Weine genau in dem Karton sind, erfahren die Käufer erst, wenn sie ihre Pakete öffnen. Klar ist nur: Es handelt sich ausschließlich um gute Weine. Denn die versteigerten Flaschen sind ein Geschenk der Berliner Wein-Trophy, die jedes Jahr Weine aus aller Welt prämiert. Winzer, die ihre Produkte nominieren, müssen jeweils vier Flaschen abgeben - zur Verkostung und zur Laboranalyse. Gebraucht werden meist nur drei. Die vierten Flaschen spendet die Wein-Trophy, deren Chef der gebürtige Schweicher Peter Antony ist, der Allianz pro Menschlichkeit.In den Paketen von Anke und Stefan Frank waren Weine aus Frankreich, Spanien und Österreich, aber auch eine Flasche mit kyrillischen Schriftzeichen. Er wird bis zu seiner Entkorkung eine Überraschung bleiben. Einige ihrer Weine haben die Franks im Internet gefunden, für Preise bis zu 25 Euro pro Flasche. Durchaus ein Schnäppchen: Denn die meisten Weinkisten bei der Trierer Versteigerung wechselten für Preise unter 40 Euro den Besitzer.Der Erlös der Versteigerung - "Von den 12.000 Euro geht nicht mehr viel ab", sagt Leo Kutscheid - kommt Projekten der Allianz pro Menschlichkeit in Rheinland-Pfalz zugute. Darunter sind zum Beispiel zwei Heime in Kaiserslautern und Alzey für Kinder und Eltern, die Unterstützung brauchen.Doch auch lokale Projekte profitieren: Ein Teil des Geldes werde in eine Kleiderkammer für Bedürftige fließen, die das Rote Kreuz in Trier plane, sagt Kutscheid. Ein weiterer Teil komme einem von Wolfram Leibe vorgeschlagenen Seniorenprojekt der Trierer Arbeiterwohlfahrt zu Gute. Der Oberbürgermeister hatte die Benefiz-Versteigerung wie der Musiker Helmut Leiendecker und Bundesfamilienministerin Katarina Barley als Auktionator unterstützt.Wer die Allianz pro Menschlichkeit weintrinkend unterstützen möchte, kann im Hofladen des Guts Avelsbach Überraschungspakete mit jeweils sechs Falschen zum Preis von 30 Euro kaufen. Und auch die nächste Auktion ist bereits geplant: Beim Avelsbacher Glühweinmarkt am dritten Adventswochenende kommen weitere Trophy-Weine für den guten Zweck unter den Hammer.