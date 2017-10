Weiter Umweg von Trier Richtung Bitburg

Der Ausbau der Anschlussstelle Trier der A64 geht weiter. Wie das Autobahnamt Montabaur mitteilt, wird am Wochenende der Fahrbahnbelag auf dem Verbindungsstück zur B51 in Richtung Bitburg erneuert (siehe Grafik). Die Arbeiten beginnen am Freitag, 20. Oktober, gegen 18 Uhr, und dauern voraussichtlich bis Sonntag, 22. Oktober, 20 Uhr. Die Rampe, die sich in Höhe des Gewerbegebiets Trierweiler-Sirzenich befindet, wird voll gesperrt. Aus Sicherheitsgründen wird der Verkehr auf der A64 und der B51 über einige hundert Meter einspurig an der Baustelle vorbei geführt.



Ursprünglich sollte dieses Teilstück schon früher saniert werden. Man habe die Arbeiten jedoch verschoben, damit sie nicht mit der Sperrung der Bergspur auf der B51 (Bitburger Straße) kollidieren, teilt der Leiter der Autobahnmeisterei Schweich, Walter Druckenmüller, mit. Autofahrer, die am Wochenende – von der Ehranger Moselbrücke kommend – in Richtung Bitburg fahren wollen, haben mehrere Möglichkeiten, die Baustelle zu umgehen. Die offizielle Umleitung geht über die A64 bis zur Autobahntankstelle Wasserbillig (Luxemburg). Dort fährt man raus, dreht in einem Kreisel und fährt auf der Gegenfahrbahn der A64 zurück zur Anschlussstelle Trier. Von dort haben die Autofahrer die Möglichkeit, über die B51 in Richtung Bitburg zu fahren oder entgegengesetzt in Richtung Trier, ebenfalls über die B51. Nicht so weit ist der Umweg für Autofahrer, die ab der Ehranger Brücke über die B53 nach Pallien fahren (Bonner Straße) und dann die Bitburger Straße (B51) in Richtung Eifel benutzen (gestrichelte Linie in der Grafik).



Für Montag, 23. Oktober, hat das Polizeipräsidium Trier Verkehrskontrollen auf der A64 bezüglich der Bildung von Rettungsgassen angekündigt (siehe Bericht unten). Voraussichtlich am Samstag, 28. Oktober, wird nach Auskunft von Druckenmüller die Deckschicht der A64 zwischen Wasserbillig und dem Markusberg teilweise abgefräst und erneuert. Er rechnet nicht mit Verkehrsbehinderungen. Die Ortsdurchfahrt Wasserbillig ist in Höhe des Copal-Supermarkts von Montag, 23. Oktober, 6 Uhr, bis spätestens Donnerstag, 26. Oktober, 21 Uhr, gesperrt. Die B419 in Temmels wird von heute, Freitag, 19 Uhr, bis Montag, 23. Oktober, 5 Uhr, vom Kreisel bis zum Ortsausgang Richtung Wellen voll gesperrt.