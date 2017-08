Nach TV-Informationen förderten Bauarbeiten am Mittelplatz in Trier-Ehrang den Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg zu Tage. Nach Angaben des Kampfmittelräumdienstes handelt es sich offenbar um eine Zweieinhalb-Zentner-Bombe.Die Polizei Schweich hat den Fundort abgesperrt. Wahrscheinlich könne die Bombe nur vor Ort entschärft werden, sagte der Kampfmittelräumdienst. Wann dies geschehen soll, ist noch völlig offen. Nach Angaben des Polizeieinsatzleiters könnte dazu eine Evakuierung von Wohnhäusern und Betrieben in einem Umkreis von 300 Metern erforderlich werden. Darüber müsse aber nun zusammen mit der Stadt Trier entschieden werden.