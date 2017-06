Wenn's im Trierer Brunnenhof bebt: Sumo Rex Open Air

Das Schönste am Sommer? Dass er alles etwas leichter macht. Die großen Sorgen, die kleinen sowieso, den anstrengenden Alltag, sogar die ewige Eintönigkeit. Oder - wenn’s ein bisschen weniger pathetisch sein soll: Sonne. Bier. Livemusik.Die Musik kommt beim Sumo Rex Brunnenhof Open Air am Samstag, 10. Juni, von Kornelius Flowers, Uwe Heil & Salvation Army, Fred Barreto Group, Nells Park Rangers, Kramsky und Veronique de la Chanson, das Bier von der Trierer Brauerei Petrusbräu (die auch die Bewirtung übernimmt, was den einen oder anderen Brunnenhof-Besucher aufatmen lassen dürfte).Sumo Rex ist ein 2005 gegründetes Plattenlabel der legendären Trierer Band The Shanes, das damals vor allem deshalb ins Leben gerufen wurde, "weil wir mit anderen Indie-Labels nicht zufrieden waren, die haben uns zu wenig gemacht", erinnert sich Martin Schümmelfeder. Musikalisch ist er mittlerweile als Kornelius Flowers unterwegs, mit seinem Label immer auf der Suche "nach Künstlern und Bands, die gutes eigenes Material und einen gewissen Entertainment-Faktor haben". Diesen Musikern bietet Sumo Rex am Samstag eine Bühne - und die steht immerhin in einem der schönsten Innenhöfe Triers gleich neben der Porta Nigra. Insgesamt geht’s dort am Samstag eher rockig zu - plus einiger anderer Musikgenres: So liefert Kornelius Flowers melodiösen Rock, während Uwe Heil unverkennbar auch ein Faible für Folkmusik hat. Bluesiger geht’s beim Brasilianer Fred Barreto zu (rockig aber auch), während die reunierte Trierer Kult-Rockband Nells Park Rangers vor allem jenen Freudentränen in die Augen treiben dürften, die schon in den 80ern in Triers Musikszene unterwegs waren. Vielversprechend klingt die Ankündigung zu Kramsky: Die (dazu gehört unter anderem Jimi Berlin) machen Indie und New Wave und "Sound und Text für das kleine Leben, die Party davor und den Kater danach". Ein bisschen Leichtigkeit kann da nicht schaden. Gut möglich, dass Veronique de la Chanson sogar den einen oder anderen Altrocker zum Mitwippen und -Singen bringt.Los geht’s am Samstag, 10. Juni, um 16 Uhr im Brunnenhof. Einlass ist um 15.30 Uhr. Tickets gibt’s im Vorverkauf für 9,99 Euro im TV-Servicecenter (Neustraße 91) sowie für zwölf Euro an der Abendkasse.