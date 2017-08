Wie ein Nachhausekommen - Das Olewiger Weinfest (Fotos)

Extra: DAS PROGRAMM AM MONTAG

Trier Es ist wie ein Nachhausekommen nach Monaten, vielleicht Jahren, aus einem fernen Land. Natürlich ist Olewig das gesamte Jahr über präsent als einer der schönsten Trierer Stadtteile und taucht nicht wie das verwunschene irische Dorf Brigadoon nur einmal alle hundert Jahre in der wirklichen Welt auf. Aber trotzdem: Wer sich ab Freitagabend dem Ortszentrum von Olewig nähert, hört das Gewirr Tausender Stimmen und die Musik schon von weitem und hat das Gefühl, nach Hause zu kommen zu einem Ort, den es leider nur selten gibt. Eben einmal im Jahr.Es wird eng am Freitagabend. Vor den Weinständen, auf den zentralen Plätzen wie dem Klostergarten und auch in der Olewiger Straße. Die Stimmung ist herausragend gut, denn das Wetter bleibt freundlich und trocken. Im vergangenen Jahr hatte es am ersten Festtag, dem Freitag, wie aus Kübeln geschüttet.Es gibt zwei zentrale Methoden, auf dem Olewiger Weinfest zu feiern. Christine (33) erklärt sie: "Entweder wandert man ständig umher und trifft immer wieder Leute, oder man sucht sich einen zentralen guten Platz bei einer der großen Bühnen, sichert sich ständigen Nachschub von einem Weinstand und rührt sich nicht mehr weg." Die Bankkauffrau hat sich mit ihrer Clique einen Stammplatz beim Blesius Garten gesichert.Das ist keine schlechte Entscheidung, denn das Bühnenprogramm ist immer wieder für Überraschungen gut. Christines Clique erlebt beim Blesius Garten Flo und Chris, ein Duo aus Mainz, das einfach "die beste Musik der letzten 50 Jahre" bieten will. Wer das nicht zu ernst nimmt, wird hervorragend unterhalten - von Queens Bohemian Rhapsody mit nur zwei Stimmen bis zu 90er-Granaten wie "Weil ich ein Mädchen bin" mit ebenfalls zwei Stimmen. Männerstimmen.Durch das Gedränge der Menschenmenge geht es weiter zu anderen Zentren des Fests. Es ist wieder diese Mischung aus der Party-Action und dem Zuhause-Gefühl, die den unverwechselbaren Reiz in Olewig ausmacht. Im Klostergarten spielt die Band Wallstreet und lässt AC/DC tatsächlich so klingen wie AC/DC. Ein bisschen. Den guten Willen vorausgesetzt. Aber den hat hier so ziemlich jeder.Die neue Weinkönigin Bärbel Ellwanger ist mittendrin. Die 23-Jährige hat einen enormen Bekanntheitsgrad unter den Feiernden. Eine Stichprobenumfrage "Kennt ihr die Weinkönigin?" ergibt nicht immer den korrekten Namen, aber dafür fast immer dem Satz "Ja, klar, das ist die Königin, die Chinesich kann." Kann sie wirklich.Olewig hat an seinem großen Wochenende natürlich nicht nur Festgäste, sondern auch Anwohner. Zum Schutz ihrer Nachtruhe gibt es Regeln, die auch eingehalten werden. Sowohl Flo und Chris als auch Wallstreet haben am Freitagabend zwar einen akustischen Bremsweg von einigen Minuten, aber sie hören einigermaßen pünktlich um Mitternacht (Blesius Garten) und um ein Uhr (Klostergarten) mit der Live-Musik auf.Die Party geht natürlich trotzdem weiter. Auch am Samstag, dem zweiten Festtag, ist das Wetter freundlich, die Stimmung ist herausragend gut. Es bleibt erfreulich friedlich, das bestätigen sowohl die Polizei als auch Monika Reinsch, die neue Geschäftsführerin der Trier-Olewiger Winzervereinigung. Es ist ihr erstes Weinfest in diesem Amt."Wir haben ein sehr junges Publikum, das zwar laut und ausgelassen feiert, sich aber nicht danebenbenimmt", sagt Reinsch in einem ersten Fazit am Samstag. "Ich haben einen sehr positiven Eindruck."Immer wieder tauchen Bauzäune vor Einfahrten und privaten Flächen auf. Sie sollen Alleingänge einzelner Festgäste verhindern, die dringend eine Toilette brauchen. Ein Anwohner macht seiner Wut Luft: "Es ist unterträglich, dass viele Festgäste die vorhandenen Toiletten ignorieren. Das mag daran liegen, dass diese kostenpflichtig sind." Einmal habe er einen Feiernden schlafend in seinem Hauseingang gefunden.Das Weinfest geht heute Abend weiter (siehe Info).Mehr Bilder vom Olewiger Weinfest finden Sie aufFotostrecken und Videos gibt es auf www.volksfreund.de Das Olewiger Weinfest gehört wie das Moselfest in Zurlauben zu den Trierer Festen, die auch am Montagabend eine Fortsetzung finden. Beim Blesius Garten spielt heute ab 20 Uhr echte regionale Musikprominenz: Alstreten Frank Rohles (Roxxbusters) und Marco Lehnertz (Chock-A-Block) ab 20 Uhr auf. Vor der Hauptbühne am Klostergarten spielt ab 19.30 Uhr die Trierer Band