Wieder Streit um den Schilderwald

Extra

Trier. Stadteingänge haben eine wesentliche Bedeutung für die Außendarstellung der Stadt - so heißt es in der Gestaltungssatzung "Großflächenwerbung Stadteingang Süd". Insbesondere in diesen Eingangsbereichen werde die Stadt immer wieder mit Anträgen zur Errichtung großer Werbeanlagen konfrontiert. Klassische Plakattafeln, Videowände - Hauptsache groß und grell.Die 2014 erstellte Gestaltungssatzung "Großflächenwerbung Stadteingang Süd" verfolgte das Ziel, Zulässigkeit und Gestaltung von Werbung um den südlichen Stadteingang Triers zu regeln. Diese Satzung ist der Stadt jetzt um die Ohren geflogen."Diese Satzung ist unwirksam", urteilte das Verwaltungsgericht Trier. Das Werk soll die Werbung am Pacelliufer und der parallel dazu verlaufende Medardstraße von der Rottenfeldstraße bis zur Pellinger Straße regeln.Ein regionales Werbeunternehmen hatte bei der Stadt Trier den Antrag gestellt, drei unmittelbar nebeneinander stehende große Werbetafeln in der Medardstraße aufzustellen. Diese Tafeln sollten dann an interessierte Institutionen und Unternehmen vermietet werden und wechselnde Inhalte tragen. Jede Tafel war mit einer Größe von 3,69 Meter auf 2,62 Meter geplant.Die Stadt verweigerte die Genehmigung. Die Werbesatzung erlaubt keine sogenannte Fremdwerbung - das bedeutet, dass der Gegenstand, für den geworben wird, unmittelbar am Ort der Werbung angeboten, gelagert oder verwaltet werden soll. Zudem erlaubt die Satzung nur zwei große Werbeanlagen nebeneinander, und das auch nur bis zu einer Größe von maximal zwei Quadratmetern.Die Richter der fünften Kammer verpflichteten die Stadt, die Baugenehmigung zu erteilen. In der Urteilsbegründung kam die Satzung gar nicht gut weg.Voraussetzung für die Rechtmäßigkeit einer solchen Gestaltungssatzung ist nach Ansicht des Gerichts eine "konkrete gebietsspezifische Gestaltungsabsicht" für einen Bereich, der einen "prägenden Gebietscharakter" haben müsse. Einen solchen Charakter habe der südliche Stadteingang aber eben nicht. "Vielmehr ist die der Stadteingangsstraße zugewandte rückwärtige Bebauung äußerst uneinheitlich und zerklüftet; es bestehen unterschiedliche Bautiefen, Abstandsflächen und Gebäudearten" - so heißt es in der Urteilsbegründung. Der Geltungsbereich der Gestaltungssatzung "Großflächenwerbung Stadteingang Süd" habe keinen prägenden Gebietscharakter, der von einer solchen Satzung geschützt werden könnte.Die Stadt kann Berufung beim Oberverwaltungsgericht Koblenz einlegen. Ob und wie die Verwaltung die Satzung ändert, steht noch nicht fest. "Wir müssen uns das Urteil zuerst einmal genau ansehen", sagen Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) und Baudezernent Andreas Ludwig (CDU) auf Anfrage des TV. Bereits im Dezember hatte die Stadt im Streit um die Werbesatzung für die Innenstadt eine Niederlage erlitten (siehe Extra).der Löwenapotheke am Trierer Hauptmarkt soll verschwinden - das hatte die Stadt 2014 angeordnet, ist damit aber 2015 vor dem Verwaltungsgericht gescheitert (der TV berichtete). Die Begründung: Auch wenn das Schild ohne die grundsätzlich erforderliche Genehmigung angebracht worden sei und gegen Vorschriften der Werbeanlagensatzung für die Innenstadt verstoße, habe die Stadt Fehler bei der Anordnung gemacht. Die Verwaltung dürfe sich nicht lediglich zum Einschreiten gegenüber einem Einzelnen entscheiden, während sie gegen eine Vielzahl gleichgelagerter Fälle nicht vorgehe. Die Stadt selbst hatte in der mündlichen Verhandlung die Anzahl der nicht ordnungsgemäßen Anlagen im Umfeld des Hauptmarkts auf "30 bis 40" beziffert. Deshalb müsse die Stadt zuerst einmal ein Konzept erarbeiten, wie und gegen wen sie vorgehen wolle. Ohne ein solches Konzept sei eine einzelne Anweisung, Verstöße verschwinden zu lassen, nicht wirksam. Das rote A hängt heute noch am Hauptmarkt. Wann die Stadt das vom Gericht geforderte Konzept vorlegen wird, ist noch unklar. jp/rm.