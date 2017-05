Wilde Verfolgungsfahrt durch Trier  Zwei Motorradfahrer flüchten vor der Polizei  Zeugen gesucht

Eine Polizeistreife wollte am Sonntagnachmittag gegen 15.50 Uhr zwei Motorräder der Marke Enduro in der Wilhelm-Rautenstrauch-Straße kontrollieren. Als die beiden Fahrer die Funkstreife erkannten, wendeten sie und flüchteten entgegen der Einbahnstraße durch die Dietrichstraße.



Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Beide blau-weißen Vollkrossmaschinen ohne Kennzeichen bogen nach links in die Justizstraße ein und fuhren dort auf dem Gehweg zum Nikolaus-Koch-Platz, vorbei an den Bushaltestellen und weiter in Richtung Walramsneustraß/Zuckerbergstraße.



Die Geschwindigkeitsbegrenzung wurde laut Polizei deutlich überschritten.



Weiter ging es über die Hindenburgstraße – Südallee - Olewiger Straße - Sickingenstraße. Dort überfuhren die Mschinen mehrmals rote Ampeln.



In der Sickingenstraße kam einer der beiden Fahrer, ein 26-jähriger aus dem Kreis Trier-Saarburg, zu Fall und konnte gestellt werden. Motorrad und Funkstreifenwagen kollidierten dabei leicht.

Der zweite Fahrer flüchtete zunächst in Richtung Petrisberg. Später meldete sich ein ebenfalls 26-jährige Mann aus dem Kreis Trier-Saarburg bei der Polizei in Hermeskeil und teilte dort aufrichtig reuig mit, dass er in Trier vor der Polizei geflüchtet sei.



Als Grund für die rasante Flucht vor der Polizei wurde die Angst vor einer Kontrolle angegeben. Die Motorräder wurden ohne Kennzeichen geführt und die Motorräder befanden sich nicht in einem ordnungsgemäßen technischen Zustand.



Aufgrund der zum Teil gefährlichen Fahrweise sucht die Polizei nun Zeugen, die Aussagen über die Fahrweise der beiden weiß-blauen Vollcross-Motorräder machen können.



Sachdienliche Hinweise werden erbeten von der Polizeiinspektion Trier unter der Nummer 0651/9779-3200.