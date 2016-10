"Wir lehnen jede Gewalt klar ab": Fanprojekt reagiert nach Schlägerei zwischen Ultra-Gruppen aus Trier und Frankfurt

Meinung

Leider ändert sich nichts

Fußballrandale ohne Spiel und Stadion - genau das spielte sich in der Trierer Rindertanzstraße am vergangenen Freitag ab . Anhänger von Eintracht Frankfurt und Eintracht Trier gingen aufeinander los. 30 Menschen prügelten aufeinander ein und mussten von einem großen Polizeiaufgebot getrennt werden.Darüber kann man sich wundern, denn beide Vereine haben zurzeit nichts miteinander zu tun. Eintracht Frankfurt steht auf Position acht in der Bundesliga, Eintracht Trier steht auf Platz 16 der Regionalliga Südwest.Offenbar war ein Konzert im Jugendzentrum Mergener Hof die Ursache der Schlägerei. Die Deutsch-Rapper Vega und Bosca (siehe Extra) traten am Freitag dort auf. Beide gehören zur Ultra-Szene um Eintracht Frankfurt und leben deren Kampfbereitschaft und Aggressivität auch in ihren Texten aus. Deshalb waren auch Fans aus Frankfurt in Trier, die nach TV-Informationen die Farben ihres Vereins offen getragen haben und von Trierer Ultras erkannt worden sind.Kai Wichmann ist der Leiter des Jugendzentrums. "Dieser Ultra-Hintergrund war uns nicht bekannt", sagt er. "Während des Auftritts bei uns war es auch friedlich, es gab keine Gewalt." Weder Wichmann noch die Polizei bestätigen weitere Informationen des TV, die darauf hindeuten, dass sich die beiden Ultra-Gruppen gezielt für einen Kampf verabredet haben. "Ich habe gehört, dass die Trierer Fans von den Frankfurtern abgepasst worden sein sollen, aber das ist nur ein Gerücht", sagt Wichmann.Die Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruch und Körperverletzung. "Einige der Beteiligten konnten eindeutig der hiesigen Ultra-Szene zugeordnet werden", sagt Polizeisprecherin Sabine Bamberg.Die Trierer Ultras sehen sich selbst als wahre Fußballfans, die ihren Verein mit einer aus der Masse herausragenden Treue und Intensität unterstützen. Auf ihrer Homepage www.insane-ultra.de kommentieren sie regelmäßig aktuelle Spiele und kritisieren in anonymen Texten immer wieder Polizei und Medien. In diesen Darstellungen sind sie die Opfer von ihrer Ansicht nach übertrieben harten Polizeiaktionen und falschen Storys in der Presse, die nie ihre Seite höre, während sie sich selbst als Fans darstellen, die ab und zu mal ein wenig über die Stränge schlagen.Ein als Mail über das Kontaktformular dieser Homepage versandtes Angebot des TV, ihre Sicht der Dinge zu schildern, nehmen die Ultras jedoch nicht an. Die Mail wird nicht beantwortet. Dafür äußert sich Thomas Endres vom Fanprojekt Trier. Dieses von der Stadt Trier, dem Land Rheinland-Pfalz und dem Deutschen Fußballbund finanzierte Projekt sieht sich als Anwalt der Fans und will deren Welt als "positiven jugendkulturellen Ort" stärken. Endres sagt: "Wir lehnen jede Gewalt klar ab."Die Ultras sehen sich nicht als Täter, sondern als Opfer einer lügenden Presse und brutalen Polizei. Das verkünden ihre anonym verfassten Texte im Internet deutlich. Doch die Schlägerei am Rindertanzplatz zeigt wieder einmal klar, dass es vielen Mitgliedern der Ultra-Szene nicht um Sport, um Mitfiebern im Stadion oder um ihren Verein geht, sondern nur um den Kick der Gewalt. Wer die Fäuste einsetzt, um seinen Verein zu vertreten, den muss das Gesetz mit voller Härte treffen. Das Fanprojekt Trier gibt es bereits seit sieben Jahren. Doch von einer Umsetzung des Mottos "Toleranz, Gewaltfreiheit und Mitbestimmung" ist weiterhin nichts zu sehen. Bis jetzt ist es dem Projekt in keiner Weise gelungen, die Trierer Ultras von der Gewalt, von Randale und Schlägereien wegzuführen. Der schöne Satz "Wir lehnen jede Gewalt klar ab" ist bedauerlicherweise wertlos, wenn die Ultras regelmäßig darauf pfeifen.(Andre Witter) ist ein deutscher Rapper und bekennendes Mitglied der Ultra-Gruppe Ultras Frankfurt 97, die sowohl in seinen Texten als auch in seinen Videos unterstützt wird. 2012 hatte er Stadionverbot in Frankfurt und wurde zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde, da er nach Überzeugung des Gerichts handgreiflich gegen einen Polizisten geworden ist. In seinen Texten spricht er die Verbindung zur Ultraszene konkret an. So rappt er im Lied "Der Beweis 2": "War nie in Clubs, ich hab für Frankfurt auf der Straße gekämpft."(David Alexi) ist ein Rapper aus Wiesbaden, der in mehreren Mixtapes seine Verbindung zur Frankfurter Ultraszene anspricht. In seinem Song "Voller Ernst" rappt er: "Ultras Frankfurt gegen euren Standardscheiß, unser Mob, der sich gleich versammelt und dann deine Wand zerreißt." Bosca arbeitet seit 2011 unter dem Label Freunde von Niemand mit dem Rapper Vega zusammen. Mit seinem Album "Solange es schlägt" erreichte Bosca im Jahr 2013 Platz zehn der deutschen Album-Charts. Seine aktuelle Produktion "Alte Liebe rostet nicht" erreichte in diesem Jahr Platz vier. csp