Wo sich Obdachlose und Promis finden - Trierer will mit Aktion kranke Kinder, Obdachlose unterstützen

Extra: BENEFIZVERANSTALTUNG FÜR KREBSKRANKE

Teddybär Bruno sitzt zurzeit unter Australiens Sonne. Das reisefreudige Kuscheltier hat schon rund 85 Länder besucht, um auf das Schicksal krebskranker Kinder aufmerksam zu machen (der TV berichtete). Mehr als 85 000 Menschen folgen dem Plüschtier auf Facebook. Die Aktion Bruno Bear haben Mareike Dohle, Julia Marzlin und Rene Reissig aus Trier im Dezember 2015 ins Leben gerufen. Ziel ist es, krebskranken Kindern durch Sachspenden Herzenswünsche zu erfüllen.Für den kleinen Dominik war das zum Beispiel ein Erlebnistag mit der Feuerwehr. Zwei große Löschfahrzeuge und 25 Mann hat die Feuerwehr Hermeskeil dafür zur Verfügung gestellt. Jetzt hat Rene Reissig ein neues Projekt ins Leben gerufen: #MachMensch soll Kinder in Armut, kranke Kinder, Obdachlose und alle, denen es nicht so gut geht, unterstützen. "Jeder kann etwas eigenes beitragen, um Menschen zu helfen", ist Reissig überzeugt. Das fange schon dabei an, der älteren Dame aus dem oberen Stock den Einkauf die Treppe hinaufzutragen.Die Idee zu der neuen Aktion bekam Reissig, als er in der Trierer Innenstadt einen Obdachlosen beobachtete und bemerkte, dass die meisten Passanten tatenlos an dem zitternden Mann vorbeigingen. Nur 20 Cent habe dieser in seinem Bettelbecher gehabt. Reissig erinnert sich: "Statt zu helfen, haben einige dem Mann Beleidigungen zugerufen: ,Geschieht dir recht’ oder ,Wenigstens habe ich es daheim warm’ hieß es da." Reissig macht Berichte über die Bettlermafia und die Ausbeutung bettelnder Menschen für solche Ausfälle verantwortlich. "Wenn jeder so denkt, dann hilft das keinem weiter", findet der gebürtige Hannoveraner.Er ging er an besagtem Nachmittag in den nächsten Lebensmittelladen und kaufte Suppe, Tee und Wasser für den Mann. Weil der stark zitterte, hinterließ Reissig ihm auch seine eigenen Handschuhe. Im Rahmen des Projekts #MachMensch soll es unter anderem sogenannte Couchgespräche geben, bei denen sozial engagierte Prominente genauso wie Obdachlose zu Wort kommen. Reissig möchte auf die Betroffenen zugehen und sich mit ihnen darüber unterhalten, wie sie in ihre missliche Lage geraten sind, was sie durchmachen mussten und welche Träume sie haben. Im September werde in Hamburg ein Porträt über das Projekt gedreht, erzählt der hauptberufliche Gastronom. Er selbst hat durch seine Arbeit einige Prominente kennengelernt - darunter Matthias Schweighöfer, in dessen aktueller Serie You Are Wanted er eine kleine Nebenrolle übernehmen durfte. Die Thriller-Serie ist zur Zeit bei Amazon Prime Video zu sehen.Zugunsten des Vereins Wir können Helden sein soll es am 23. September eine Benefizveranstaltung geben. Die Veranstaltung soll Krebskranken eine Möglichkeit zum Austausch bieten. Prominente Gäste sollen anwesend sein. Nähere Infos zu Rene Reissig und seinem sozialen Engagement sowie Kontakt im Internet unter www.facebook.com/charitybrunobear/