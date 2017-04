Würstchen statt Feuer: Grillfeier löst Feuerwehreinsatz im Trierer Brüderkrankenhaus aus

Symbolfoto: Patrick Pleul

(Trier) Wegen auffälligen Brandgeruchs wurde die Trierer Feuerwehr in der Nacht von Samstag auf Sonntag in den Bereich der Notaufnahme des Brüderkrankenhauses in der Nordallee gerufen.