Zigarette löst Kellerbrand in Trierer Pizzeria aus

Die anwesenden Gäste wurden aufgefordert, das Restaurant zu verlassen. Sie brachten sich in Sicherheit.Die Feuerwehr rückte mit drei Löschzügen in die Neustraße an. Doch dort kam es zu einem Problem. Falschparker behinderten die anrückenden Einsatzkräfte. Mit Hilfe der Polizei wurden drei Fahrzeuge aufgefordert den Weg frei zu machen.Schon auf der Straße sei der Brandgeruch auszumachen gewesen. Im Keller entdeckte die Feuerwehr schließlich einen Schwelbrand und löschte diesen ab.Unterdessen wurde die Stadtreinigung Trier alarmiert, da das Löschwasser in der Fußgängerzone bei Minusgraden sofort gefror und eine Gefahr darstellte. Es wurde schließlich großflächig abgestreut.Im Keller fanden die Einsatzkräfte die mögliche Ursache für das Feuer: Eine weggeworfene, noch glimmende Zigarette. Vermutlich hatte sie ein Passant, ohne darüber nachzudenken, weggeworfen, Die Zigarette sei in einen Windschacht und schließlich in den Keller gefallen. Dort fingen Pappe und Papier Feuer.Eine enorme Rauchentwicklung entstand im Keller des Restaurants und einem Nebengebäude. Nach den Löscharbeiten wurden die Räume mit Überdrucklüftern belüftet.Nach dem Einsatz konnten die Gäste wieder die Pizzeria einkehren.Ob und wie hoch ein entstandener Schaden ist, stand noch nicht fest. Für die Zeit des Einsatzes waren Neustraße und Pfützenstraße für den Verkehr und die Fußgänger gesperrt.Im Einsatz waren etwa 30 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr Trier I und II, der Löschzug Olewig und die Polizei Trier.