Zurlauben zieht auch im Ausnahmezustand: Tausende feiern weitgehend friedlichen Moselfest-Auftakt

Tausende feierten am Freitagabend fröhlich und friedlich - trotz abgesperrter Bereiche, Engstellen und Provisoriums-Charme. Alles Auswirkungen der Erneuerung des Hochwasserschutzdamms.Für einen musikalischen Auftakt nach Maß sorgten Lokalmatador Nico Mono und seine Band mit Deutsch-Rock vorwiegend aus eigener Feder und die SWR3-Band mit Stefanie Tücking und Sebastian Müller. Da zeigte gleich der Auftaktsong, wo's lang geht: Let me entertain you!Die Polizeiinspektion Trier spricht von einem trotz der hohen Besucherzahlen ruhigen ersten Festtag. So gab es lediglich eine Körperverletzung und eine Strafanzeige wegen Beleidigung. Außerdem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.Bei zahlreichen Personenkontrollen auf dem Festgelände erteilten die Einsatzkräfte insgesamt drei Platzverweise und mussten überdies eine Person in Gewahrsam nehmen. Gegen 0.30 kam es zu einem Einsatz auf der Kaiser-Wilhelm-Brücke, als ein 29-jähriger Mann aus Trier über das Geländer kletterte und in die Mosel springen wollte. Polizeibeamte, die sich in der Nähe befanden, hinderten ihn an seinem Vorhaben.

Vier Tage feiern direkt am Fluss: 62. Trierer Moselfest läuft