Zwei Einbrüche an einem Nachmittag in Trier und Wasserliesch

Bisher Unbekannte sind laut Polizei am Donnerstagnachmittag in ein Wohnhaus in der Straße „Im Nonnenfeld“ in Trier-Süd eingebrochen. Sie nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner zwischen 15.20 Uhr und 18.10 Uhr. In dem Haus durchsuchten sie mehrere Räume und stahlen Schmuck und einen kleinen, blauen Rucksack der Marke Quechua. Ebenfalls am Donnerstagnachmittag, 17. November, sind laut Polizei Unbekannte in ein Wohnhaus in Wasserliesch eingebrochen. Zwischen 14.40 Uhr und 17.30 Uhr stiegen sie über ein aufgebrochenes Fenster in das Haus ein, durchsuchten Zimmer und Schränke und stahlen Schmuck, Bargeld, ein Handy und andere Wertgegenstände. Hinweise zu den Taten werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2290.