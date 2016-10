Zwei Einbrüche in Trier

Wie die Polizei Trier mitteilte, nutzten Einbrecher die kurzzeitige Abwesenheit der Bewohner, um in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Trierer Peter-Jacobs-Straße einzubrechen. Zwischen 17.30 Uhr und 20.15 Uhr am Donnerstagabend hebelten sie eine Terrassentür des Mehrfamilienhauses auf und durchsuchten eine Wohnung. Die Unbekannten stahlen einen Gutschein.Auch in der Bismarckstraße kam es am Donnerstagabend zu einem Einbruch. Dort hebelten Einbrecher die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses auf. Wie der oder die Täter zwischen 21 Uhr und 23 Uhr in das Anwesen selbst gelangte, ist noch unklar. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde nichts gestohlen.Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Trier, 0651/9779-2333, 0651/9779-2290 oder kdtrier.wohnungseinbruch@polizei.rlp.de