Zwischen Aktienparkett und Gladiatorenduell: Sieger des Planspiels Börse ausgezeichnet

Sparkasse Trier:

1. SBGY - SoDaBe (Geschwister-Scholl-BBS Saarburg) 60 471,51 Euro, 2. MVMK (Privatschule Eberhard Trier) 56 961,01 Euro, 3. Glitzer Einhörner (BBS Wirtschaft Trier) 55 133,22 Euro

Sparkasse Mittelmosel EMH:

1. Unicorn zombie apocalypse (Realschule plus Cochem) 55 737,65 Euro, 2. oeconomica omnium rumpit (Integrierte Gesamtschule Zell) 54 032,02 Euro, 3. BP Team (Integrierte Gesamtschule Zell) 53 600,26 Euro.

Kreissparkasse Bitburg-Prüm:

Bär und Bulle (Regino-Gymnasium) 56 153,10 Euro, 2. Stratton Oakmont Re-Reloaded (Euro BBW Bitburg) 54 930,90 Euro, 3. Die Teddybären (Grund- und Realschule plus Neuerburg) 53 982,28 Euro

Kreissparkasse Vulkaneifel:

1. Evil Corporation (Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun) 53 679,23 Euro, 2. TheWolfsofGerostreet (Sankt-Matthias-Gymnasium Gerolstein) 53 101,14 Euro, 3. McAwesome (Augustiner Realschule plus Hillesheim), 52 588,06 Euro

TRIER. Erst besichtigen, dann absahnen, dann in der Arena Basketball anschauen: So sah der gestrige Freitag für die erfolgreichsten Nachwuchs-Aktionäre aus, die bei der Regionalsiegerehrung des Planspiels Börse der Sparkassen ausgezeichnet wurden. Mehr als 100 Schüler und deren Lehrer aus den Geschäftsgebieten der vier Sparkassen Trier, Mittelmosel, Bitburg-Prüm und Vulkaneifel waren nach Trier gekommen, um die Preise abzuholen.Den Auftakt machte schon traditionell eine Besichtigung im Druck- und Verlagsgebäude des Trierischen Volksfreunds. Bereits zum siebten Mal war der TV Kooperationspartner, belieferte die rund 400 regionalen Spielgruppen mit Zeitungen. "Wir stehen gerne als Informationsmedium bereit und hoffen, dass die Schüler für ihr späteres Arbeitsleben viel mitgenommen haben", sagte Alexander Houben, Chef vom Dienst beim Volksfreund.Matthias Linden, Marketingleiter der Sparkasse Mittelmosel, dankte Schülern und Lehrern für ihr Engagement beim Planspiel und hob hervor: "Dank der modernen Informationsbeschaffung und Kommunikation übers Internet ist die Teilnahme viel einfacher und schneller als damals, als ich mitgespielt hatte."Nach der Volksfreund-Besichtigung folgte die offizielle Siegerehrung in der Arena Trier. Erfolgreichste regionale Spielgruppe und auch Beste in ganz Rheinland-Pfalz war "SBGY - SoDaBe" von der Geschwister-Scholl-Berufsschule Saarburg mit dem Endstand von 60 471,51 Euro. Als einzige Gruppe im Land hatte sie ihr virtuelles Kapital von 50 000 Euro zwischen dem 7. Oktober und 14. Dezember 2016 um mehr als 10 000 Euro erhöht.Regional dahinter folgte die Spielgruppe MVMK von der Privatschule Eberhard Trier mit 56 961,01 Euro, die landesweit Fünfte wurde. Ebenfalls unter den rheinland-pfälzischen Top Ten waren die Kreissieger aus Bitburg-Prüm (Bär und Bulle vom Regino-Gymnasium Prüm) als Achter und der Sparkasse Mittelmosel (Unicorn zombie apocalypse von der Realschule plus Cochem) als Neunter. Beste Gruppe aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich war BIT und RWE (BBS Wittlich/52 645,02 Euro), im Kreis Vulkaneifel heißt der Sieger Evil Corporation (Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun). Beste regionale Spielgruppe in der Nachhaltigkeitswertung war Bulle und Bär (Prüm).Und nachdem alle Spielgruppen ihre Preise erhalten hatten, ging es ans Anfeuern: Denn die erfolgreichen Nachwuchs-Aktionäre waren auf Einladung der Sparkassen zu Gast beim Basketball-Spiel der Gladiators gegen Chemnitz in der Arena.