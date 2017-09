Livestream: OK54 überträgt Bischofsweihe in Trier

(red) Um 15 Uhr startet die Übertragung aus dem Trierer Dom, die parallel auch im Livestream auf www.ok54.de , auf www.bistum-trier.de sowie bei Youtube zu sehen sein wird. An der Fernsehübertragung sind etwa 15 ehrenamtliche Mitarbeiter beteiligt. Sieben Kameras und rund zwei Kilometer Kabelwege zeugen vom großen Aufwand und hohen ehrenamtlichen Engagement. Die Aufbauarbeiten beginnen am frühen Sonntagmorgen, und die Stadtwerke-Tochter Trilan hat vorübergehend eine Glasfaseranbindung in die Krypta des Doms verlegt, von wo aus das Fernsehsignal zum OK54-Studio in der Arena Trier transportiert wird.Mehr zum Thema: Gottesmann mit Faible fürs Feinsinnige - Franz Josef Gebert ist neuer Weihbischof für Trier