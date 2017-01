Mögliche Brandstiftung im Geräteschuppen in Trier-Zewen

Foto: Agentur Siko

(Trier-Zewen) Die Polizei ermittelt nach einem Feuer in einer Lagerhalle in Trier-Zewen wegen des Verdachts auf Brandstiftung.Ein Zeuge meldete laut Polizei den Brand eines Holzspänestapels in einem Geräteschuppen am Freitag gegen 20.15 Uhr in der Straße Oberkirch.