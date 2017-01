Die Berufsfeuerwehr hat am Montag deshalb Absperrband angebracht, in der Hoffnung, die Menschen so von der zugefrorenen Fläche fernzuhalten. Offenbar mit Erfolg, denn am Montagnachmittag tummelt sich niemand mehr auf dem Eis."Keine der vereisten Wasserflächen im Stadtgebiet ist zum Betreten freigegeben, darauf weist das Grünflächenamt ausdrücklich hin. Es besteht die Gefahr des Einbrechens, da das Eis nicht durchgängig dick genug ist, um der Belastung standzuhalten", heißt es in einer Mitteilung der Stadt. (bec)