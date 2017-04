200.000 Euro weniger ausgeben: Verbandsgemeinde Schweich muss sparen

Kommentar

Meinung

Unsinnger Spar-Ukas

Extra: FREIWILLIGE AUSGABEN DER VG SCHWEICH 2017

Es waren nur wenige Sätze, die Bürgermeisterin Christiane Horsch kürzlich unter dem Punkt "Mitteilungen" an den Verbandsgemeinderat Schweich richtete, doch die hatten es in sich. Die Kreisverwaltung, so informierte die Verwaltungschefin, werde den Haushalt der Verbandsgemeinde (VG) für 2017 nur genehmigen, wenn 200.000 Euro bei den freiwilligen Leistungen eingespart werden. Der Doppelhaushalt weist Fehlbeträge von 975.000 Euro für dieses und 694 000 Euro für nächstes Jahr auf.Dass die Aufsichtsbehörde ausgerechnet die "reiche" VG Schweich aufs Korn nimmt - immerhin verfügt sie aktuell über eine Rücklage von rund einer Million Euro - hat die Bürgermeisterin sichtlich geschockt. "Ich sehe mich außerstande, Kürzungsvorschläge zu machen", sagte Horsch. "Es ist ja nicht so, dass wir mit dem Geld um uns werfen."2,1 Millionen Euro gibt die VG Schweich im laufenden Haushaltsjahr an sogenannten freiwilligen Leistungen aus (siehe Info). Allein die beiden Freibäder in Schweich und Leiwen verschlingen knapp 760 000 Euro. Ein weiterer dicker Brocken ist die Tourismusförderung mit 467 000 Euro. Das Geld wird unter anderem für die Unterhaltung der Wanderwege verwendet, etwa für den Moselsteig und die Seitensprünge. 50 000 Euro schüttet die VG für touristische Projekte in den Gemeinden aus. Dieses Geld zahlen jedoch nicht alle Orte über die Verbandsgemeindeumlage. Es ist eine Solidaritätsabgabe von jenen Kommunen, die Einnahmen aus regenerativen Energien haben. 2017 nimmt die VG daraus rund 100 000 Euro ein.Auch Streichungen bei der Wirtschaftsförderung kämen für die VG Schweich infrage, um die Auflage der Aufsichtsbehörde zu erfüllen. Immerhin beträgt das Einsparpotenzial hier 63 000 Euro. Alleine 45 000 Euro lässt sich die Verbandsgemeinde Schweich die Verlustabdeckung der Moselland-Touristik kosten.Hinter dieser Summe verbirgt sich auch ein Anteil von rund 30 000 Euro, den bis vor wenigen Jahren noch der Kreis Trier-Saarburg getragen hat. Doch der hat sich aus der Tourismusförderung zurückgezogen. Nicht nur die Mosellandtouristik ist betroffen, auch Organisationen aus dem Hunsrück und der Eifel. Der Landrat hatte den Rückzug des Kreises mit den unsinnigen Doppelförderungen begründet. Zudem musste auch Günther Schartz sparen. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) saß dem Kreis im Nacken."Mit den freiwilligen Leistungen entlasten wir ja auch unsere Ortsgemeinden", sagt Wolfgang Deutsch, Büroleiter der VG Schweich. Beispielhaft nennt er den Breitband-Ausbau, der eigentlich in den Zuständigkeitsbereich der Kommunen fällt, aber jetzt vom Kreis federführend übernommen wurde. Dennoch unterstützt die VG Schweich in den kommenden beiden Jahren den Ausbau des schnellen Internets mit 300 000 Euro.Mit der Streichung von Kleckerbeträgen, etwa für Brauchtumspflege und Partnerschaften, bekommt man die geforderten 200 000 Euro kaum zusammen. Das weiß auch die Bürgermeisterin. Doch wo könnte man den Rotstift im Haushaltsplan am effektivsten ansetzen? Noch ist Christiane Horsch ratlos.Ein Zehntel sparen bei Ausgaben, zu denen einen niemand zwingt - das klingt erst einmal einfach. Aber wo soll die VG Schweich den Rotstift ansetzen? Streicht man die Wirtschaftsförderung, gefährdet man womöglich Arbeitsplätze. Kürzt man bei den Partnerschaften, kommt der Vorwurf, man missachte die europäische Idee. Beim Tourismus? Lieber nicht, die Investitionen in Rad- und Wanderwege haben sich als überaus erfolgreich herausgestellt. Dass der Kreis der VG Schweich Sparauflagen wegen des Haushaltsdefizits macht, ist zwar legitim, aber realitätsfern. Denn der Doppelhaushalt ist ein Entwurf. Ob die Zahlen bis Ende 2018 wirklich so eintreten, darf bezweifelt werden. Eine schwarze Null ist wahrscheinlicher als ein Defizit. Die VG Schweich hat eine Million Euro auf der hohen Kante und die wenigsten Schulden aller sieben Verbandsgemeinden im Kreis. Deshalb ist der Spar-Ukas unsinnig und nicht nachvollziehbar. Was bei der Mosel-VG sicherlich eines Tages auf den Prüfstand gehört, sind die beiden Freibäder in Schweich und Leiwen. Diesen Luxus leistet sich sonst keine VG im Land.8334 Euro,160 900 Euro,20 000 Euro,2465 Euro,31 480 Euro,102 834 Euro,59 200,13 752 Euro,31 045 Euro,: 322 604,: 436 616 Euro,95 943 Euro,2495 Euro,62 902 Euro,: 177 917 Euro,467 207 Euro,95 000 Euro.