3000 Besucher beim Leiwener Familienfest (Fotostrecke)

Extra: DAS FAMILIENFEST IN LEIWEN

Am traumhaften Moselufer herrscht reges Treiben. Hunderte Kinder und Eltern tummeln sich auf dem weitläufigen Wiesengelände mit seiner Aussicht auf die Weinberge. Kinder waten im Storchengang durch das kühle Wasser im Tretbecken. Zwei Knirpse klettern auf alte ausrangierte Ruderboote. Im Leiwener Hafen liegt das Neumagener Weinschiff, die Stella Noviomagi. Sie ist zum Auslaufen bereit und hat viele Passagiere an Bord. Auf dem Festplatz bauen die Kleinsten mit ihren Vätern aus Duplosteinen bunte Türme. Ein blond gelockter Junge steht dabei auf einem Stuhl. Nur so kann er noch an die Spitze seines imposanten Turms reichen. Beim Stockbrotbacken hält ein Mädchen gerade ihren langen, knorrigen Ast mit dem noch hellen Teig ins Feuer. Der neun Jahre alte Nick aus Schweich staunt bei einem Falkner über eine Schleiereule namens Ida. Währenddessen probieren sich größere Kids beim örtlichen Tennisverein im Tennisspielen aus. "Es ist ein echt cooles Fest mit richtig viel Action", platzt es aus dem 11 Jahre alten Benedikt aus Schweich heraus.Es herrschen sommerliche Temperaturen und Urlaubsstimmung: Ein Familienvater liegt ganz entspannt im Gras, neben ihm ein Glas Weißwein. Eine Mutter lässt ihren Blick in die Ferne schweifen. Andere Eltern und einige Großeltern sind aktiver. Sie stehen an den Informationsständen auf dem Festgelände. Am Stand des Kinder- und Jugendbüros der Verbandsgemeinde Schweich informieren sich gerade zwei Frauen über die diesjährigen Ferienfreizeiten. Bei der AOK gibt es kostenlose Gesundheits- und Ernährungstipps.Unterdessen startet auf der Hauptbühne das offizielle Programm: Christiane Horsch, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Schweich, begrüßt die Bundestagsabgeordnete Katarina Barley und die drei amtierenden Weinhoheiten der Römischen Weinstraße, Senta, Celine und Julia, sowie die Leiwener Weinprinzessin Jaqueline. "Letztes Jahr wurde das Familienfest in Longuich zum besten Fest in Deutschland gewählt", erzählt die Bürgermeisterin stolz den Zuhörern. Sie nehme jetzt schon Bewerbungen für das zehnte Familienfest im nächsten Jahr entgegen. Sascha Hermes, Ortsbürgermeister von Leiwen, stellt voller Freude fest: "In Leiwen ist was los! 14 Ortsvereine und Gruppen haben geholfen, dieses Fest auf die Beine zu stellen." Von Christiane Horsch bekommt er ein blaues Familienparkplatzschild überreicht.Nach dem offiziellen Teil begeistern die Tanzmäuse aus Schweich mit ihrem Können. Die Sänger des Leiwener Gesangvereins geben einige Lieder zum Besten. Und am Stand des VDK gibt es selbst gebackenen Kuchen. Ganz in der Nähe sind die Wein- und Bierstände, an denen auffallend viele ältere Semester stehen. Bis in die Abendstunden spielen die Rock Diamonds Livemusik.Das Fest wird vom Familienbündnis Römische Weinstraße im Rahmen der bundesweiten Aktionstage für Familien veranstaltet, die vom Bundesfamilienministerium 2004 initiiert wurden. Bundesweit sind lokale Bündnisse entstanden, die im Mai (15. Mai ist internationaler Tag der Familie) Aktionen anbieten. Familien sollen so gestärkt und in die Mitte der Gesellschaft gerückt werden.