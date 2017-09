Verletzte gibt es nach Angaben der Feuerwehr nicht.



Trotzdem hat der Unfall zwischen einem Auto und einem LKW am Mittwochmittag gegen 11.50 Uhr zu großen Staus geführt. Kilometerweit bis zum Parkplatz Hetzerath soll sich der Verkehr in Richtung Koblenz auf der A1 stauen.



Die Autobahn ist während der Aufräumarbeiten gesperrt. Die beiden Fahrzeuge sind dort kollidiert. Dabei platzte der Tank des LKW, der in der Leitplanke landete. Literweise Diesel läuft aus.