Aktion Stadtradeln: Radelnd Trier nach vorne bringen

Natürlich wäre es schön, wenn Trier bei der Endabrechnung ganz weit vorne liegen würde. Doch eine möglichst hohe Zahl von absolvierten Kilometern ist nicht alles, worum es bei der nun in Trier zum sechsten Mal stattfindenden Aktion Stadtradeln geht. Ziel der dreiwöchigen Aktion ist es, den Radverkehr in der Stadt weiter voranzubringen und noch mehr Bürger für das Radfahren im Alltag zu begeistern.Und wie lässt sich das bewerkstelligen? Richtig: Möglichst viele Menschen sollen in der Zeit vom 11. Juni bis 1. Juli besonders oft in die Pedale treten und dabei möglichst viele Kilometer im Alltag und in der Freizeit mit dem Fahrrad zurücklegen. Die geleisteten Kilometer können die Teilnehmer in ihrem Online-Radelkalender eintragen. Dort sind auch die die Ergebnisse der vielen anderen Trierer Teams und der anderen Kommunen abrufbar.Im vergangenen Jahr haben in Trier mehr als 700 Radler in 74 virtuellen Teams mitgemacht und mit 124 000 Kilometern bundes- und landesweit gute Plätze erreicht. In diesem Jahr könnte dieses Ergebnis getoppt werden. Denn inzwischen haben sich schon rund 80 Teams angemeldet. Darunter sind zahlreiche Schulen wie die Grundschule Heiligkreuz ebenso wie politische Parteien wie die Schwarzfahrer (CDU Trier) oder die Grüne Welle (Grüne Trier) sowie zahlreiche Firmen und Behörden. Ebenfalls (wieder) dabei sind Teams wie die Bergziegen Petrisberg und Stiftung Wadentest.Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich anzumelden, gibt es im Internet unter der Adresse: www.stadtradeln.de