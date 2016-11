Am Sonntagnachmittag in Schweich einkaufen und gewinnen

(Schweich) Beim verkaufsoffenen Sonntag in der Schweicher Innenstadt und am Gewerbegebiet am Bahnhof von 12 bis 17 Uhr beginnt auch das Weihnachtsgewinnspiel. Kunden erhalten dann in vielen Schweicher Geschäften Teilnahmekarten für das Gewinnspiel. Der erste Preis ist eine Donau-Kreuzfahrt.