Anwohner sauer über Missstände am Radweg Schweich - Man wird nicht ernstgenommen

Mit ein wenig weißer Farbe und einer Heckenschere müsste das Problem doch zu lösen sein. Das dachte zunächst auch der TV-Redakteur, nachdem sich Volksfreund-Leser Markus Kluge aus Schweich hilfesuchend an ihn gewandt hatte und fragte, ob das ein Thema für die Zeitung sei.



Das Problem von Kluge ist der kombinierte Fuß- und Radweg vom Ermesgraben Richtung Innenstadt in Schweich. Er stelle eine Gefahr für die Benutzer dar, sagt der 45-Jährige. Teils, weil die Radfahrer und Fußgänger nicht wüssten, welche Seite sie benutzen sollten, teils, weil Gartenhecken auf den Weg ragten und ihn dadurch einengten. Von wegen Farbe und Heckenschere – so einfach ist es leider nicht.



Doch der Reihe nach: Erst kürzlich sei er mit seiner Tochter auf dem Weg gegangen und von Radfahrern gefährlich nahe an die viel befahrene Isseler Straße abgedrängt worden, berichtet Kluge. Mehrere ähnliche brenzlige Situationen habe er schon beobachtet, vor allem vor Schulbeginn, wenn dort Schüler in Zweier- oder Dreierreihen mit ihren Rädern unterwegs seien.



Der TV-Leser schlägt vor, den kombinierten Fuß- und Radweg mit einer Mittellinie zu versehen und auf dem Boden Piktogramme anzubringen: Fußgänger nach innen, Radfahrer nach außen, zur Straße hin.

Der TV hat Markus Kluge vor Ort getroffen und seinen „Fall“ recherchiert. Der Schweicher kniet sich auf den Bordsteinweg, misst die Breite aus: 2,41 Meter. "Das ist doch breit genug, um den Weg für Fußgänger und Radfahrer klar zuzuordnen", findet er. Beim zuständigen Ordnungsamt der Verbandsgemeinde (VG) Schweich habe man ihn an den Landesbetrieb Mobilität (LBM) verwiesen, der sei für Kreisstraßen zuständig. Der LBM sagt, der Rad- und Fußweg sei zu schmal, um Markierungen anzubringen. Das bezweifelt Markus Kluge. „Radfahrer können ja auch hintereinander fahren.“



Wenige Meter weiter, in Höhe der Straße „Hölzernes Kreuz“, macht der Schweicher auf einen anderen Misstand aufmerksam: Eine Gartenhecke wuchert bis zu einem halben Meter über den Grenzstein hinaus auf den Fuß- und Radweg. Nicht nur die Hecke ist ein Hindernis, in diesem Sektor gibt es auch eine Bushaltestelle. Die Fahrgäste warten auf dem Weg, eine andere Möglichkeit haben sie nicht. Auch das moniert Kluge beim Ordnungsamt der VG.

Er weist die Behörde ferner darauf hin, dass sich der dortige Zebrastreifen zu nahe an der Einmündung Isseler Straße/Bernhard-Becker-Straße befinde. Auch halte sich in diesem Straßenabschnitt kaum ein Autofahrer an Tempo 30.



Die Sachbearbeiterin beim Ordnungsamt habe ihm geantwortet, es sei ja noch nichts Schlimmes passiert, sagt Kluge. Außerdem könne er die Gegebenheiten nicht beurteilen, schließlich sei er kein Straßenverkehrsingenieur. „Als Bürger wird man nicht ernstgenommen“, ärgert sich der Schweicher. Ihn stört auch der „schroffe Ton“, mit dem sein Anliegen beim Amt abgebügelt worden sei.



Auf TV-Anfrage teilt Wolfgang Deutsch, Büroleiter der VG-Verwaltung Schweich, mit, dass der von Markus Kluge angesprochene Weg vor dem Ermesgraben-Kreisel tatsächlich in die Zuständigkeit der Stadt Schweich und damit des Ordnungsamts der VG falle. Erst in der Fortführung hinter dem Kreisel Richtung Issel beginne die Kreisstraße und damit die Zuständigkeit des LBM.



Er werde mit der Sachbearbeiterin reden, sobald sie aus dem Urlaub sei, sagt Deutsch. Den Besitzer der Gartenhecke werde man anschreiben mit der Bitte, diese zurückzuschneiden. (Anmerkung der Redaktion: Der Aufforderung ist der Grundstücksbesitzer mittlerweile nachgekommen).



Zur Sache räumt Deutsch ein, dass die bauliche Verkehrssituation in diesem Bereich „alles andere als ideal“ ist. Glücklicherweise habe es dort noch keinen schweren Unfall gegeben. Für eine Trennlinie sei der Kombi-Weg zu schmal, sagt der VG-Sprecher, es gelte das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme für Fußgänger und Radfahrer.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club bestätigt diese Aussage. Pressesprecherin Sara Tsudome bemerkt aber auch, dass die Breite von 2,41 für einen Rad- und Fußweg „grenzwertig“ sei. 2,50 Meter sei die Mindesbreite. Für einen mit Bodenmarkierungen unterteilten Kombiweg, wie Markus Kluge ihn vorschlägt, benötige man mindestens vier Meter Platz.



In einer 30er-Zone gehörten Radfahrer „theoretisch auf die Fahrbahn“, so die Expertin. Zumindest dann, wenn der Verkehr überschaubar sei.

Kommentar

Alles fürs Auto



Wie problemgeladen 100 Meter Rad- und Fußweg in einer deutschen Kleinstadt sein können, zeigt das geschilderte Beispiel aus Schweich. Der Weg ist erst vor wenigen Jahren neu angelegt worden, und doch wird er offenkundig dem Sicherheitsgefühl der Bürger nicht gerecht. Er ist – streng genommen – zu eng für die Doppelnutzung, außerdem für Ortsunkundige kaum zu finden, weil Hinweisschilder fehlen. Dennoch: Dieser Rad- und Fußweg entlang der Isseler Straße gehört zum edelsten, was Schweich auf diesem Feld aufzubieten hat. Fast überall sonst in der Stadt müssen sich Radfahrer die Straße mit Autofahrern teilen – ohne eigene, abgetrennte Fahrspur.

Der Grund ist, dass die Verkehrsinfrastruktur Schweichs nicht mit dem rasanten Anstieg der Einwohnerzahl Schritt gehalten hat. Auf die Zunahme des motorisierten Verkehrs hat die Stadt mit neuen Straßen und Kreisverkehren reagiert. Radfahrer und Fußgänger hat man – strukturpolitisch gesehen – auf dem früheren „Dorf“ zurückgelassen. Diesen Fehler müssen die Stadtverantwortlichen jetzt ausbaden.

a.follmann@volksfreund.de