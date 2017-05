Auf der Autobahn wird's eng - A1 wird zwischen Schweich und Mehring saniert

Die Sanierungsarbeiten auf der Autobahn 1 im Hochwald sind erst seit ein paar Tagen abgeschlossen (der TV berichtete), da folgt auch schon die nächste Baustelle. Nach Auskunft des Autobahnamts des Landesbetriebs Mobilität (LBM) wird bis Ende des Jahres die Fahrbahn in Richtung Koblenz/Trier auf einer Länge von rund sieben Kilometern erneuert. Zudem werden die Fahrbahnübergänge der Moselbrücke bei Schweich saniert. Auf der Strecke sind täglich jeweils rund 30 400 Fahrzeuge unterwegs.Die Arbeiten sollen am Mittwoch beginnen. Dann wird die Verkehrsführung zum Bau von zwei Mittelstreifenüberfahrten vorbereitet. Diese ersten Arbeiten an den Mittelstreifen dauern etwa drei Wochen und sind laut LBM erforderlich, um den Verkehr später mit zwei schmaleren Spuren in Richtung Trier auf die Gegenfahrbahn leiten zu können.Auch in Richtung Saarbrücken werden während der voraussichtlich sechs Monate dauernden Bauarbeiten zwei verengte Spuren zur Verfügung stehen. Nach einer planmäßigen Winterpause von Ende November bis voraussichtlich April 2018 wird dann die Richtungsfahrbahn Saarbrücken erneuert. Dazu wird die Verkehrsführung auf der Fahrbahn in Richtung Koblenz aufgebaut.Die Kosten für den diesjährigen Bauabschnitt liegen nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität bei rund 9,5 Millionen Euro, welche der Bund übernimmt.