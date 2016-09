Auto prallt bei Osburg gegen Baum - Zwei Verletzte

Aus bislang ungeklärten Gründen ist ein Fahrzeug am Samstagmorgen gegen 3:50 Uhr links von der Kreisstraße 67 abgekommen und mit voller Wucht gegen einen Baum geprallt. First Responder und Feuerwehr konnten die zwei Autoinsassen aus dem Wrack befreien, die noch vor Ort notärztlich versorgt wurden. Die genaue Unfallursache ist bislang noch unbekannt. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Die K 67 musste für eine Stunde gesperrt werden.



Im Einsatz war die FEZ und Wehrleitung VG Ruwer, die Feuerwehren aus Osburg, Thomm und Kasel. Ferner die First Responder Hochwald, das DRK aus Hermeskeil und Ehrang, der Notarzt aus Hermeskeil und die Polizei.