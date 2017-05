Auto steht in Hetzerath in Flammen - Keine Verletzten

Foto: Agentur Siko

(Hetzerath) In Hetzerath hat nach bisherigen Informationen ein Auto in Flammen gestanden. gegen 13 Uhr brannte das Auto in der Straße Am Erkelsbach. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen.