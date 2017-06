Autobahnpolizei Schweich rettet verletzten Uhu

Bereits am Freitagmorgen wurde der Vogel, der an der Straße saß und nicht vor den Autos davonflog, den Polizisten gemeldet, heißt es in einer Meldung. Die Polizisten fuhren an die besagte Stelle - doch beim Eintreffen war der Vogel schon verschwunden.



Dieselbe Szene wiederholte sich am Tag darauf - der Vogel wird gemeldet, die Polizei macht sich auf den Weg, der Vogel ist verschwunden.



Am Samstagmittag gegen 13.45 Uhr meldet sich dann aber ein tschechischer Lastwagenfahrer: Er hat den jungen Uhu eingefangen. Die Polizei nimmt den Vogel mit auf die Dienststelle und übergibt ihn dort einem Greifvogelfachmann. Der stellt dann auch den Grund für das Verhalten des Vogels fest: Der Uhu hat beide Flügel gebrochen.